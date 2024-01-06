中在新疆沙漠新標靶被曝光 1：1復刻美航母福特號

沙漠中的航母標（上）與美國「福特號」航空母艦（下）的對比。(取材自hawk26講武堂)

航空母艦是強國海上宣示軍力的重要手段，中國為反制美國，加強發展反艦打擊能力。美國軍事網站引用最新衛星圖像報導，中國在新疆 塔克拉瑪干沙漠地區，新建設一個航空母艦形狀標靶，完美復刻美國最先進的超級航母「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78），劍指意味濃厚。

中國新疆塔克拉瑪干沙漠地區，被發現建設一個航空母艦形狀標靶。（取材自 X平台）

網易號「hawk26講武堂」報導指出，行星實驗室公司（Planet Labs）所屬的衛星，日前在塔克拉瑪干沙漠靶場拍攝到新航母標靶的照片。美國「The Drive」網站「戰爭地帶（War Zone）」專欄文章，則引述該衛星照片做出相關報導。

美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）穿越大西洋的畫面。（取材自美國海軍）

該標靶的外形輪廓與「福特號」航母和該級未來改進型的輪廓非常接近，長約330米，是一個1：1全尺寸標靶。同時，標靶上還有一個與「福特號」位置相同的艦島，以及在飛行甲板上標示出的四個彈射器軌道，這四條軌道位置也與「福特號」相同。這個標靶的出現，凸顯了解放軍 繼續努力擴大和完善其遠距離打擊美國航空母艦和其他軍艦的能力，其中包括不斷增加的反艦彈道飛彈和巡航飛彈。

可以看到各種桅杆點綴在新的「福特號」標靶周圍。一般來說，這些桅杆可以配備雷達反射器，組合使用時能夠模擬真實船隻的全部雷達特徵。這將有助於在沙漠中建造一艘完整的「幻影航母」，而無需進行更大規模的建設。如果在較小的標靶上，類似的配備雷達反射器的桅杆可以單獨使用，模擬小型艦艇。

有些桅杆頂部還可以安裝用於進行各種測試的天線等設備，在塔克拉瑪干沙漠以及其他地方（包括海上）的其他標靶上也能看到類似的桅杆。過去，「戰爭地帶」強調了這些功能與武器、其他感測器、電子戰和電子對抗系統，以及研發和改進雷達導引頭的開發有很高的相關性。

據了解，拍攝於2023年7月28日的衛星照片中，可以看到兩個較小的航母標靶，以及一個較大的標靶輪廓。較大的航母輪廓的位置與現在「福特號」標靶的位置相同。

新航母標靶的修建工作從2023年11月開始。透過對行星實驗室公司提供的衛星照片進行研究，證實了航母標靶的粗略輪廓已經存在了一段時間。自2021年以來，在塔克拉瑪干沙漠的相同地點，在較大的航母輪廓內還曾經建立了幾個較小的航母標靶，隨後又多次拆除。

這個新建立的「福特號」標靶距離塔克拉瑪干的另一個全尺寸航母標靶東南方向不到4500米，後者早在2021年就引起了外界廣泛關注。只是整體尺寸與「福特號」相同，但缺少結構性的補充。

該區域還有一個設有滑軌靶場，可模擬軍艦的移動。（路透）

這些變化反映了解放軍在過去幾十年中，不斷建造更高模擬度的陸基海軍標靶，用於進行訓練和測試的傳統。新的「福特號」航空母艦標靶與中國軍隊多年前使用的混凝土標靶和其他設計粗糙的船形標靶截然不同。使用更逼真的標靶有助於在測試過程中獲得更精確的數據，同時還可以在訓練演習中增加更多的真實感。

新標靶的建設顯示解放軍在壓制美國海軍航母及相關打擊群的能力方面，進行了大量的持續投資 ，也凸顯解放軍高度重視在未來任何衝突中挑戰美國航母的能力。