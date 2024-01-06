GDP保5落空? 聯國估中經濟成長今年4.7%

聯合國經濟和社會事務部4日發布「2024年世界經濟形勢與展望」報告指出，中國經濟復甦面臨阻力。 （新華社）

聯合國 經濟和社會事務部4日發布「2024年世界經濟形勢與展望」報告指出，中國經濟復甦面臨阻力，估計2023年經濟增長5.3%，有所回升，但由於房地產 業疲弱、外需減少及貿易形勢緊張，2024年經濟增長可能放緩至4.7%。

這份最新的聯合國經濟旗艦報告預測，2024年全球經濟增長率將從2023年的2.7%放緩至2.4%。

經濟通通訊社報導，報告顯示，2024年通貨膨脹呈下降趨勢，但勞動力市場復甦仍不均衡。預計全球通膨率將進一步下降，估計從去年的5.7%降至今年的3.9%。但許多國家的物價壓力仍然較大，地緣政治衝突進一步升級，有可能導致通膨再次上升。

針對中國經濟方面，國際評級機構惠譽 此前報告預計，中國今年經濟增速將放緩至4.6%。惠譽認為，中國可能會更多地使用財政政策，以限制經濟下行風險，但同時可能會導致財政赤字擴大，債務比率進一步上行。

澎湃新聞報導，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，經濟合作暨發展組織（OECD）近期預測去年中國經濟增長率為5.2%，2024年、2025年為4.7%、4.2%。可以看出，今年中國經濟其實比去年難度更大。他認為，當前中國經濟最重要的問題還是內需不足。

美國之音報導，根據富國銀行經濟學家的計算，中國經濟在2023、2024和2025年的成長率分別為5.2%、4.5%和4.3%。

分析指出，中國在2024年仍面對種種嚴重問題，特別是總人口及勞動力減少、房地產危機、通貨緊縮、企業部門債務增加以及消費者需求疲軟等。

香港電台報導，瑞銀高級中國經濟學家張寧近日表示，今年中國經濟最大的風險仍是房地產問題，若房價和銷售規模「穩不住」，則不排除GDP增長落至4%以下。