反制歐盟 中啟動白蘭地反傾銷調查

中國去年前十一個月進口了價值達15.7億美元的白蘭地，而歐盟白蘭地出口有99.8%來自法國。圖為法國烈酒公司人頭馬君度公司（Remy Cointreau）在巴黎展售的白蘭地酒。( 美聯社)

中歐近期貿易領域交鋒不斷，中國選擇將2024年第一記貿易威懾重拳給了歐盟 。中國商務部 5日發布公告，宣布對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。調查期將持續一年至明年1月5日，特殊情況下可再延長6個月。有分析認為，中方此舉或為報復歐盟正在進行的中國電動車 補貼調查。

中國商務部5日在官網發布了「商務部公告2024年第1號」。公告稱，商務部於去年11月30日收到中國酒業協會代表國內白蘭地產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口裝入200公升以下容器的蒸餾葡萄酒製得的烈性酒（相關白蘭地）進行反傾銷調查。

根據商務部公布的調查申請書，2019年至2023年上半年，從歐盟進口的相關白蘭地占中國同類產品總進口量都高於97%，壟斷了中國進口市場。

歐盟相關白蘭地產品占中國市場的份額更在2021年一度上升至過半的53.35%，2023年上半年則為45.94%。

據彭博彙編的中國海關數據，去年截至11月，中國進口價值15.7億美元的蒸餾烈酒，其中99%的產品來自法國。

中國是法國人頭馬君度（Rémy Cointreau）和保樂力加（Pernod Ricard）兩家烈酒公司的主要市場。這兩家公司銷售法國干邑地區出產的白蘭地，品牌包括軒尼詩（Hennessy）、人頭馬（REMY MARTIN）和馬爹利（Martell）。中方反傾銷調查公告一出，人頭馬君度及保樂力加股價立即下跌。

自由亞洲電台報導，法國白蘭地產業協會表示，會全力配合中方調查，但不認為此事與中歐之間更廣泛的貿易糾紛有關。

上海的中國市場研究集團創辦人兼董事總經理肖恩·雷恩（Shaun Rein）指出，中國此舉是向歐洲發出警告，讓外界知道中方也能採取強硬措施，對抗歐洲日益升高的保護主義。雷恩認為，中國人這次反傾銷調查是反擊歐盟去年九月對中國電動車補助啟動的相關調查。