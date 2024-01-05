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智庫曝美軍機上月60架次偵察南海 MQ-4C無人機占1/5

中國新聞組／北京5日電
「南海戰略態勢感知計畫平台」統算2023年12月美軍偵察機在南海偵察活動數據。（微博＠南海戰略態勢感知）
「南海戰略態勢感知計畫平台」統算2023年12月美軍偵察機在南海偵察活動數據。（微博＠南海戰略態勢感知）

據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」偵測發現，去（2023）年12月，美軍累計出動至少60架次大型偵察機前往南海進行抵近偵察，較11月還多，其中五分之一為MQ-4C「海神」（Triton）無人機。另中菲南海主權爭議持續升溫，菲律賓昨指控其與美國船艦聯合巡邏時，被兩艘中國海軍艦艇尾隨；中國則反擊要菲美停止「軍事挑釁」。

中國智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫平台」（SCSPI）昨天在官方微博貼出美軍偵察機去年12月在南海偵察活動統計數據指出，去年12月，美軍累計出動60架次大型偵察機前往南海進行抵近偵察，相較11月的51架次偵察機有增加。

其中，MQ-4C日漸成為美國海軍南海偵察的一大主力，本月出動達12架次。案例之一，去年12月8日和22日，美空軍RC-135V電子偵察機和美海軍MQ-4C無人機在巴士海峽上空進行偵察。

文中指出，偵察架次根據ADS-B信號統計，由於部分美軍機在執行偵察任務時採用虛假識別碼或不開啟信號，因此實際數目更多。 

香港01報導，MQ-4C是美國海軍基於「廣域海上監視」項目開展研發，配合P-8「海神式」（Poseidon）海上巡邏機，進行海上實時監視、情報搜索、反潛偵察以及搜救等任務的無人飛行載具。搭載的AN/ZPY-3 MFAS多功能X波段電子掃描陣列雷達能在24小時內偵測270萬平方英里區域，或在一次掃描中偵測2000平方英里區域。美軍目前在關島配置4架MQ-4C。

另在南海爭議方面，據路透報導，菲律賓軍方公共事務辦公室負責人崔尼代（Xerxes Trinidad）表示，菲律賓與美國船艦昨在南海進行聯合巡邏時，遭兩艘中國海軍艦艇尾隨。「我們期盼中國和其他國家會尊重我國主權，以及遵循國際法採取行動的權利。」

菲美2天海上演習昨天結束，這是兩國2個月內第2次在西菲律賓海進行這類演習。菲律賓把落在200海里專屬經濟區（EEZ）的南海海域稱為西菲律賓海。

對於菲方的指控，中國外交部發言人汪文斌昨天在外交部例行記者會上表示，菲美在南海開展的以炫耀武力爲目的的軍事挑釁活動，不利於管控海上局勢和涉海爭端。中方敦促相關國家停止不負責任的舉動，中方將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，積極維護本地區和平與安寧。

「南海戰略態勢感知計畫平台」統算2023年12月美軍偵察機在南海偵察活動數據。（...
「南海戰略態勢感知計畫平台」統算2023年12月美軍偵察機在南海偵察活動數據。（微博＠南海戰略態勢感知）

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