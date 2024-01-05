中外交部：每月數十人赴美遭遣返 關小黑屋盤問8小時

近幾個月來，每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員被強制遣返，中國外交部4日表示強烈不滿。圖為中國民眾在北京的美國大使館前排隊等候申請簽證。(美聯社)

中國外交部昨天表示，近幾個月來，每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員被美方帶往「小黑屋」進行「無端粗暴盤問」甚至強制遣返 ，此舉嚴重違反兩國元首關於加強和便利兩國人文交流的共識，中方強烈不滿，要求美方停止以國家安全為藉口，打壓限制中國赴美留學人員，並撤銷第10043號行政令，中方也將繼續採取必要措施，堅決維護中國公民合法權益。

據中國官媒環球時報報導，多名中國留學生 近期入境美國時，遭到長時間盤查，並被檢查手機、電腦等隨身電子設備。一些學生的簽證 被註銷並被告知5年內不得入境美國。中國駐美國大使館相關人士表示，此類惡劣事件接連發生，美方針對特定國家留學生的歧視性做法，嚴重侵害當事人人權，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作。

報導指出，一位就讀耶魯大學博士生的中國留學生T某2023年12月19日從中國返美，在杜勒斯機場入境時，海關將其帶往「小黑屋」進行長達8小時盤查，詢問其是否受到中國政府資助等，並檢查其隨身電子設備。盤查結束後還註銷了T某的留學F-1簽證，5年內不得入境美國，卻未被告知註銷原因。

中國留學生M某2022年前往美國國立衛生研究院國家癌症中心開展研究，在美期間無違法違紀行為。去年11月22日在杜勒斯機場入境時同樣被帶往「小黑屋」盤查，詢問其科研項目是否與中國政府、軍方和國內重點實驗室有關等之後，告知美國務院直接註銷了M某的F-1簽證。

報導引述「2023年美國門戶開放報告」，過去3年，來自中國的學生總數有所減少。2022至2023學年有289526名中國學生就讀於美國高校，是自2013至2014學年以來的最低數字。

據央視新聞，中國外交部發言人汪文斌昨天對此表示，長期以來，美方出於政治目的，對持合法有效證件和簽證的中國赴美留學生濫施打壓迫害，動輒盤查、關押、逼供誘導甚至遣返。近幾個月來每月均有數十名中方赴美人員被美方強制遣返。美方的做法是典型的選擇性、歧視性、政治性執法。中方對此強烈不滿，堅決反對。

汪文斌表示，美國自詡開放包容和學術自由，卻錯誤制定並頒布實施第10043號行政令，濫用國家安全概念，將學術研究政治化、武器化，嚴重違反兩國元首關於加強和便利兩國人文交流的共識。中方敦促美方撤銷錯誤的第10043號行政令，停止以國家安全為借口，打壓限制中國赴美留學人員。中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國公民合法權益，也提醒赴美留學人員警惕相關風險。