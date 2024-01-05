殲31隱形戰機 將首銷巴基斯坦 料取代美國F-16

中國殲31隱形戰鬥機。（新華社）

巴基斯坦空軍加速現代化，繼引入中國研製的殲10C戰機後，巴基斯坦空軍參謀長巴伯爾（Zahir Ahmed Babar）2日宣布，殲31隱形戰機將在「可預見的未來成為巴基斯坦空軍的一部分」，這將可能是中國隱形戰機獲得的首個外銷訂單。

綜合媒體報導，巴基斯坦現有20架中國製殲10C「猛龍」戰機，另外還有與中國聯合研製的149架JF-17「梟龍」戰機。倘若獲得殲31「鶻鷹」隱形戰機，將顯著增強防區突防能力，並會逐漸淘汰老化的美製F-16機隊。

據悉，目前，巴基斯坦空軍中有75架F-16戰機從A型、B型、C型到D型都有。

殲31以其卓越的隱身特性和航程，有望大幅改變巴基斯坦空軍在地緣區域的角色，顯著提高PAF的戰術靈活性，使其能夠深入敵方領土。

不過，對於巴基斯坦殲31的採購時間表並未披露具體細節，是還在與中國進行中對話、財政考量，或是考量到全球關注壓力。

殲31是中航工業早年推出的FC31外貿型隱形戰機，曾在珠海航展公開展示。殲31是雙引擎隱形戰機，採用DSI進氣道設計，有效減少雷達橫截面積並提高發動機氣流穩定。該機也是中國研製的第二款隱形戰機，讓中國成為美國外第二個擁有兩款隱形戰機的國家。