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「余華熱」在南韓升溫 韓讀者：作品把人看哭

中國新聞組／綜合報導
余華的作品在南韓主要圖書銷售網站上一直占據暢銷書排名榜前列。(取材自濟南時報)
余華的作品在南韓主要圖書銷售網站上一直占據暢銷書排名榜前列。(取材自濟南時報)

論中國當代文學作家在南韓的認知度和歡迎度，余華毋庸置疑可以排名前三。從第一部韓語翻譯作品「活著」1997年在南韓出版，再到後來的「許三觀賣血記」、「兄弟」、「文城」……，余華的作品不僅在南韓主要圖書銷售網站上一直占據暢銷書排名榜前列，還是南韓大學各大中文系不可或缺的研究和選讀資料來源。

九派新聞報導，曾在大學選修中國文學課程的南韓人昭妍說，「許三觀賣血記」是南韓中學生的閱讀推薦書籍之一，也是她接觸到的第一部余華作品。她喜歡余華，是因為余華的作品「通過講述最艱難時刻和令人心痛的悲劇故事來傳達希望和安慰」。

在余華所有作品中，昭妍最喜愛的兩本小說是「活著」和「第七天」。她表示，「活著」主角的人生太過沉痛，她深陷於余華筆下的故事，對人生的艱辛、曲折和不確定性感到了共鳴。現在昭妍在首爾邁進了職場，「第七天」成了她的最愛，她在深夜看這本書時哭成了淚人，對生活之苦感同身受。

在中國所有作家中，「余華熱」在南韓可以說是長盛不衰。2019年，南韓最大的書店「教保文庫」（Kyobo　Bookstore）將余華評為近10年來南韓最受歡迎的中國當代小說家，其作品銷量排名第一，緊隨其後的分別是金庸、莫言和桐華。

據調查，余華在南韓的主要受眾是20至40歲的青壯年人群，尤其是30到40歲的讀者最多，並且整體女性讀者比例達62%。南韓漢陽大學文化創意系教授安昶炫曾表示：「雖然中韓歷史變化的走向不同，但老百姓受到的壓力和痛苦是相似的。」他認為，余華作品中對中國社會現實的關注，正是其在南韓受歡迎的原因。

昭妍還說，在不愛閱讀的南韓人中，「許三觀賣血記」要比余華更有知名度。「許三觀賣血記」曾於2000年被南韓三大報之一的「中央日報」評為「人生必讀的100本書之一」。2003年，該書在南韓被改編為話劇上演，2015年，由這本書改編而成的電影「許三觀」上映，再一次推高了余華在南韓的人氣。

早在2000年買下「許三觀賣血記」電影拍攝版權的南韓映畫世界株式會老闆安東圭認為，20世紀60、70年代，南韓也曾經賣血成風，余華小說裡寫的也都是南韓人的感受。

南韓讀者昭妍手中拿著「活著」和「第七天」。(取材自九派新聞)
南韓讀者昭妍手中拿著「活著」和「第七天」。(取材自九派新聞)

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