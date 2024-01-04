胡錦濤之子胡海峰又被傳升官 晉升民政部能實現？

中國盛傳前國家主席胡錦濤之子、浙江麗水市委書記胡海峰返京，晉升為民政部副部長。（中新社）

邁入2024年，中國盛傳前國家主席胡錦濤之子、浙江麗水市委書記胡海峰返京，晉升為民政部副部長。實際打開民政部官網，並沒有胡海峰名字，消息是否屬實仍待觀察。過往胡海峰屢次被傳出升官的消息，但最終都沒有兌現。

中央社引述港媒刊文稱，51歲的胡海峰曾任清華同方威視總裁、清華控股黨委書記、浙江清華長三角研究院院長，後來擔任嘉興市長，2018年升任麗水書記，擔任正廳級已有10多年，具備地方黨政經驗，返京高升亦不令人意外。

文章指出，如今北京對高幹子弟的提拔非常嚴格，與「紅二代」相比，「紅三代」和「紅四代」在政壇被重用的情況已大不如前。

上世紀八、九十年代，大批「紅二代」在政壇崛起，並且迅速攀上高峰，當中包括習近平 、俞正聲、李源潮、劉延東、薄熙來、劉源等。

到了第三代領導人的子女，最多只做到部級，當中李鵬長子李小鵬擔任交通運輸部部長，江澤民 之子江綿恒曾任中科院副院長。

至於第四代領導人的子女，都是溫室長大，任用嚴格，不少人當了十幾年的廳級幹部，比如前人大委員長吳邦國之子吳磊，最近才擔任上海電氣集團董事長；前政治局常委吳官正之子江波，目前只是省民政廳廳長。

據指出，前總理溫家寶之子溫雲松曾經從商，後來擔任軍工國企「中國衛星通信集團」董事長，2016年被免，動向不明。