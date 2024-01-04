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中沙煉油巨頭合作再深化 榮盛、沙烏地阿美擬交叉持股

記者黃雅慧／綜合報導
烏地阿拉伯阿美石油公司位於沙烏地阿拉伯布蓋格的石油設施，一名員工在油罐旁騎自行車。(路透)
烏地阿拉伯阿美石油公司位於沙烏地阿拉伯布蓋格的石油設施，一名員工在油罐旁騎自行車。(路透)

中國民營煉化龍頭之一榮盛石化2日公告，與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，又稱沙烏地阿美）簽署諒解備忘錄，雙方擬交叉持股對方旗下煉化廠。這意味著中沙合作再更進一步，同時，沙國公司在中國的業務布局也將往下游延伸。

公告指出，雙方正討論榮盛石化（或其關聯方）擬收購沙國石油公司朱拜勒煉化公司的50%股權。同時，也正討論沙國石油公司（或其關聯方）對寧波中金石化有限公司不超過50%股權的潛在收購。代表將交叉持股。

朱拜勒煉廠由沙國石油公司100%持股，該廠擴建項目聯合開發後，未來產品有望覆蓋油品和化工產品的整個價值鏈，銷往中東、南亞、歐洲、非洲等地區；而中金石化和榮盛新材料（舟山）均為榮盛石化全資子公司。

公告也提及，備忘錄僅為雙方經過協商達成的初步意向，各自的最終投資決策，將在雙方分別完成對朱拜勒煉化公司和中金石化的盡職調查後作出。

兩家公司在2023年便有超越原油買賣的密切合作。2023年，沙國石油公司通過其全資子公司以人民幣246億元，溢價近九成收購榮盛石化10%的股權，兩者通過簽署「戰略合作協定」及「原油採購協議」等一系列商業合作協定，在原料、技術、化學品銷售等展開合作。

綜合澎湃新聞此前分析，該筆交易有利於沙國石油公司戰略布局，該公司一方面需要原油穩定市場，同時也需要加速推進下游化工品領域的全球佈局；此外，某資深油氣專家分析，中沙經貿合作空間大，而未來在能源領域的合作也能為人民幣結算打造經濟合作基礎。

公開資料顯示，榮盛石化運營全球最大的單體煉廠浙石化4000萬噸煉化一體化項目，也是全球最大的PX、PTA等化工品生產商，聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS、PC等多個產品產能位居全球前列；而沙國石油公司原油產量約占全世界產量八分之一，是世界最大的一體化能源和化工公司之一。

石油 投資 沙烏地阿拉伯

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