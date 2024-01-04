中企搶攻科技新戰場 禾賽光學雷達出貨冠全球 美曾點名要制裁

華爾街日報報導，中國汽車雷射感應裝置大廠、被視為「光學雷達第一股」的禾賽科技被美方認為有國安疑慮。（取材自禾賽科技官網）

中國光學雷達（雷射雷達；簡稱LiDAR）巨頭禾賽科技宣布，2023年12月出貨量突破5萬台，成為車載光學雷達行業首個單月出貨量突破5萬台的公司；累計出貨量突破了30萬台，也是全球首個累計出貨量超過30萬台的公司。此前，美國議員憂心禾賽在該技術領域的主導地位會威脅到國家安全，才點名要制裁。

禾賽科技指出，自2022年開啟前裝量產出貨以來，禾賽已有超過10萬台光學雷達在用戶的車上經過了一年以上的實際使用場景考驗。

禾賽科技出貨量持續破紀錄。據了解，禾賽科技早在2022年9月便實現單月出貨量突破1萬台，成為全球首個月出貨量超過1萬台的車載光學雷達公司。

禾賽並於2022年12月完成累計第十萬台光學雷達出貨，登頂全球光學雷達年度量產冠軍。

截至目前，禾賽已與14家主流OEM和Tier-1客戶建立前裝量產合作，累計獲得50餘款車型的光學雷達量產定點。

一段時間以來，光學雷達被認為是中美科技戰下個戰場。美國眾議院美中戰略競爭特別委員會去年致函美國商務部 ，敦促政府對所有中國的光學雷達技術公司進行額外審查，以確保相關企業會否涉入軍工產業。並點名禾賽科技、Robosense速騰聚創、大疆創新的 Livox Technology 和華為等四家企業。

當時禾賽科技被指控與中國國企中國電子科技集團公司 （CETC）有聯繫，該公司位列中國國防部 的軍工企業名單上。

中國電科的部分子公司及關聯機構也被列入BIS實體清單。

光學雷達被視為軍民兩用技術。軍事上能用於無人駕駛車輛和無人機的自主導航，以及創建高精度的戰場3D地圖等用途。近年光學雷達則在自動駕駛汽車上得到廣泛應用。

自2022年量產交付以來，禾賽AT128光學雷達已搭載在理想汽車L系列、高合HiPhi Z、路特斯Eletre等多款乘用車型，產品已成功經過市場驗證。

此外，小米 即將上市的SU7也將使用禾賽科技光學雷達。

目前，禾賽光學雷達配備超過10萬輛汽車，在過去的一年多時間裡迅速爬坡。目前，隨著新能源汽車在智慧駕駛方面的快速發展，汽車行業對光學雷達的需求也大大提升。