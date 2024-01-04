我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

完全符合美國政策 輝達中國特供版AI晶片或第2季量產

記者林宸誼／北京4日電
輝達再推中國版特製晶片「H20」，預計第2季量產。（路透）
輝達再推中國版特製晶片「H20」，預計第2季量產。（路透）

美國政府去年10月加碼祭出新版晶片管制禁令，其中輝達（NVIDIA）被限制三款晶片不能出口到中國，除非事先取得許可才放行，然而輝達並不想捨棄中國市場，可能在今年第二季，開始量產專為中國設計的AI晶片「H20」。

WCCFtech報導，輝達今年第二季將開始量產H20和其他AI晶片，主要基板供應商將由緯創負責。報導指出，這些晶片將全照美國貿易出口政策製造，做為受美國限制H100、L40和 L4晶片的替代品。

在規格方面，H20晶片是H100晶片的縮小版，記憶體容量為96GB，運行速度4.0 Tb/s，運算能力296 TFLOPs。

原本H100晶片則擁有80GB HBM3記憶體，記憶體頻寬3.4Tb/s，運算能力高達1979 TFLOP。

輝達原本計畫2023年底推出這些晶片，但隨著中美晶片戰延至2024年初。輝達強調，專為中國設計的AI晶片，將完全符合美國商務部的要求和指導，這也導致GeForce RTX 4090D在中國推出。

中國人工智慧公司一直在利用最後剩餘的 GeForce RTX 4090 GPU 庫存，而其他公司則在尋找替代品，例如華為昇騰晶片，在人工智慧領域提供非常有吸引力的性價比。

國泰君安證券公司首席市場分析師蔣亦凡指出：「美國擴大晶片禁令反而造福華為Ascend（昇騰）晶片。」他分析，美國的晶片限制措施，將改變中國廠企對於輝達AI晶片和軟體生態系統的依賴。

另外，法廣網報導，荷蘭半導體巨頭艾司摩爾（ASML）近日公告稱，荷蘭政府吊銷了該公司向中國出口部分晶片製造設備的許可。據報在中國進口激增十倍後，美國官員聯繫了荷蘭政府。荷蘭外交發言人表示，出口許可證是「根據荷蘭國家安全逐案評估的」。

不過，快科技引述ASML聲明指出，中國客戶預付購買的DUV光刻機積壓訂單2023年都已基本交付；至於2024年能否繼續出口DUV光刻機，在此之前本就無法確定。

晶片 輝達 AI

上一則

中官媒讚日本救援創奇蹟 網民酸「祝天天有奇蹟」

下一則

海歸外賣員上工6天被保安刺死 父母湊出的百萬留學費沒還完

延伸閱讀

英特爾成立生成式AI公司 擴大軟體版圖

英特爾成立生成式AI公司 擴大軟體版圖
拜登政府施壓 ASML取消出貨中國 汪文斌斥美霸道、霸凌

拜登政府施壓 ASML取消出貨中國 汪文斌斥美霸道、霸凌
不想失去中國市場 輝達再推特製晶片「H20」估下季量產

不想失去中國市場 輝達再推特製晶片「H20」估下季量產
月薪2143美元起跳 這家日本晶片業者一口氣加薪40%搶人才

月薪2143美元起跳 這家日本晶片業者一口氣加薪40%搶人才

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍