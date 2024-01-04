反制美菲南海巡航 解放軍也出動海空兵力 還發導彈圖嗆「掌握中」

圖為2023年11月菲律賓海軍飛彈巡防艦「黎薩號」與美軍濱海戰鬥艦「吉佛茲號」在南海進行戰術演習。（中央社/菲律賓軍方提供）

新年伊始，中美持續在南海角力。在去年底中菲因仁愛礁引發主權爭議的背景下，美菲第二次聯合海空巡航3日在南海舉行。對此，解放軍 南部戰區3日深夜發文稱，1月3至4日，戰區組織海空兵力在南海海域進行例行巡航，強調「任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中」。南中國海的局勢再度緊張起來。

據解放軍南部戰區公眾號，1月3日至4日，南部戰區組織海空兵力在南海海域進行例行巡航。

解放軍南部戰區稱，戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，「任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中。」

香港明報說，南部戰區的微博帳號上發布中國東風系列彈道導彈圖片，上面配的文字說：「日日行，不怕千萬里；常常做，不怕千萬事。」

在南海情勢緊張下，去年11月下旬，美菲就曾首度在南海，進行為期三天的海空聯合巡航行動，接著菲律賓又與澳洲 進行首次聯合海空巡航。

此次，美菲今年舉行的聯合行動也預計為期兩天，與解放軍南部戰區例行巡航時間重疊，美軍出動航空母艦、巡洋艦、驅逐艦和多架戰機參與和菲律賓軍方的聯合巡邏、通行、海上攻擊等演習。菲律賓軍方稱，這是兩軍互操作性的「重大飛躍」。

美國之音報導，最近兩年，中共總書記習近平不斷提升國家安全問題的地位，要求中國軍隊和海警局加強維護中國主權。中國軍方和海警局隨之採取行動，加大對南海和東中國海海域的監控和巡航力度，激起周邊國家的強烈反彈。

菲律賓船隻在菲律賓附近海域的仁愛礁和黃岩島進行日常活動的時候遭到中國海警船和武裝漁船的攔截和騷擾。在最近的幾次遭遇中，中國船隻對菲律賓船隻實施了攔截、水砲攻擊等危險操作，導致南海的緊張局勢嚴重升級。

中國方面譴責馬尼拉侵犯中國的領土，而菲律賓方面則反駁說，菲律賓沒有在南中國海挑起衝突，西菲律賓海屬於菲律賓的專屬經濟區。

南中國海是世界最重要的海上運輸通道之一，也是自然資源十分豐富的海域。周邊許多國家都宣稱自己對這片海域擁有全部或部分主權。中國則聲稱它擁有幾乎全部南中國海的主權，其它國家如汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南 和台灣等國家和地區則稱擁有南中國海部分海域的主權。