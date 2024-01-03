催生不見效 中2023新生兒降至788萬成歷史新低

中國生育問題嚴峻，去年的新生兒出生數量被推估僅有788萬。(新華社)

中國出生率持續下降，儘管統計局17日才會發布2023年度人口數據，但一些機構根據今年國內孕婦建檔數據，推測今年的新生兒出生數量將首次跌破800萬的大關，僅有788萬。騰訊新聞報導，中國新生兒人口跌破千萬，再到跌破800萬，僅用了兩年時間。

據初步統計，中國2023年新生兒數量年減168萬，死亡人口1100萬，人口減少312萬，相當於人口規模中等的城市消失。而2022年新生人口還有956萬人，死亡人口1041萬人，人口較去年同期減少85萬人。依照這個趨勢可預見，未來中國的人口減少將會呈現一個斷崖式的下跌。

報導指出，按人口出生數來看，可用數學模型預測未來十年、二十年中國的人口變化，這種變化最終又會體現到經濟上，對個人來說，就業 會更難，收入上漲會更緩慢。

更重要的是，在人均GDP上，中國僅有1994年日本 同期的三分之一左右，如今老化水準在全球已經屬於前列，一個未富先老的經濟體，會面臨怎樣的困境，是不言而喻的。

據報導，值得關注的是，如果今年的新生兒數量真的跌破800萬人，意味著民眾生育欲望已低到前所未有的地步；因為即使是在三年大饑荒時期，當年的出生人口依然維持在千萬以上。

此外，據中國人口與發展研究中心發布的「中國人口中長期變動趨勢預測」顯示，2050年中國總人口將會從14億人銳減到12.9億人，這看起來似乎是一個能夠接受的結果，但人口結構嚴重老化，60歲以下人口在7.8億人，60歲及以上人口在5.1億人，估計20-60歲的勞動人口大概在5.8億人。

報導指出，這5.8億的勞動人口需要在宏觀上供養5.1億的老人，還需要供養2億左右的20歲以下青少年，換句話說，5.8億的人口要養活7億的老人加上小孩，這就非常考驗中國的人均所得水準；因此目前刺激生育是非常必要的，時間越晚，人口結構所面臨的老齡化壓力也就更大。