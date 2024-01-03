習近平新年賀詞隻字不提黨 官媒同步營造暖父 就為了「人民情懷」？

國家主席習近平2023年12月31日晚間發表2024年新年賀詞，內容未提共產黨引起揣測。（新華社）

中國國家主席習近平 2023年12月31日晚間發表2024年新年賀詞，隻字不提黨，有媒體分析：也許真正是黨國合體毋須再提，也許「中共」這兩個字在海內外影響不好，也或許習近平想以「國父」身分體貼一下自己的人民。

法廣網報導，習近平在前年的賀詞還黨不離口，開章便是：「回首這一年，意義非凡。我們親歷了黨和國家歷史上具有里程碑意義的大事」、「全面小康、擺脫貧困是我們黨給人民的交代，也是對世界的貢獻」。在去年則提了兩次：「2022年，我們勝利召開黨的20大……」，這回則隻字不提黨。

官媒也對此添油加醋，中國新聞網稱：「家是最小國，國是千萬家」，「新年賀詞中，『人民』是出現頻次最高的詞彙之一。習近平點讚最多的是人民，牽掛最多的是人民，祝福最多的是人民。」

報導指出，一些觀察人士注意到，今年的新年賀詞「用詞講究些，口氣婉轉些，也承認老百姓生活困難些」。他說：「一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業 、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害，這些我都牽掛在心。」習也盡量用平緩體貼的語氣說：「大家記住了一年的不易，也對未來充滿信心。」

然而，中國2023年除經濟的蕭條多被提起，外界議論更多的，就是習近平提拔的高官一個個很快落馬，一個個神秘失蹤，還有軍隊將領被盤端的血雨腥風，甚至中國前總理李克強 68歲猝逝；報導指出，這些習很難向外界解釋，但他大約清楚，這些事大大減損他的黨領袖光輝，所以隻字不提造成這一切的黨。

報導指出，這或許是官媒刻意營造習近平新年賀詞透露的「人民情懷」的緣故，比如他身後書架上的照片，顯示習為國奔波，同時注重家庭生活。新華社還特意指出習近平深知「天下之本在家」， 「習近平總書記率先垂範，對家人的責任、對家風的傳承、對家教的認真令人動容。」

所以今年的這個獻詞不提黨，也許遺漏了，也許真正是黨國合體毋須再提，也許習近平要以「國父」身分出面體貼人民，把國和家放在前頭，把黨藏在裡頭。