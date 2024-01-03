新機Mate 60帶旺 華為強勢回歸 高階手機市占全球第3

華為去年9月推出新款手機熱銷，在2023年全球高階智慧手機市占率，華為強勢回歸排第三。（取材自微博）

根據研調機構Counterpoint Research發布的最新報告，2023年全球高階智慧手機市場、批發價位超過600美元的銷售額年增6%，創下新紀錄。其中蘋果市占超七成獨占鰲頭，三星 17%排第二，華為 全球市占5%強勢回歸排第三。

這與去年全球智慧手機市場整體下滑的預測形成鮮明對比。有意思的是，在過去的幾年裡，高階市場已經成為疲軟市場中的一個增長領域。

快科技報導，蘋果2023年在價位超過600美元高階手機市占71%。但是與2022年的75%相比，2023年的市占有所下降。

這主要是由於華為手機在Mate 60系列的推動下開始崛起，2023年在全球市場上占據5%市場，較2022年的3%顯著提高。此外排名第二的三星電子也憑藉Galaxy S23和可折叠系列Fold增加了市占。

2023年，高階手機的銷量占據全球智慧手機市場的近四分之一，也就是24%，相較2016年6%的占比增加了三倍；而高階手機的銷售額則占據的整體智慧手機市場的60%。

該機構表示，從地區來看，2023年全球高階市場的大部分增長將由中國、西歐、印度 、中東和非洲地區推動，其中印度或許是全球增長最快的高階市場。在高階市場中，推動增長的是超高階市場。

2023年，1000美元及以上價位的市場占據了高階市場總銷售額的三分之一以上。

Counterpoint Research高級分析師Varun Mishra評價，「智慧手機市場的消費者購買模式已經發生了轉變。考慮到智慧手機的重要性，消費者願意花更多的錢來購買一個高品質的設備，他們可以使用更長的時間。」