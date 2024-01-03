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拜登政府施壓 ASML取消出貨中國 汪文斌斥美霸道、霸凌

中國新聞組／北京3日電
因應美方要求，荷蘭半導體製造設備供應商艾司摩爾宣布，取消部分深紫外光（DUV）設備出口中國。（路透）
因應美方要求，荷蘭半導體製造設備供應商艾司摩爾宣布，取消部分深紫外光（DUV）設備出口中國。（路透）

在美方施壓下，荷蘭全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML），宣布提前取消部分深紫外光（DUV）設備出貨中國。這意味2024年開年，美國就對中國科技業開砲，重燃美中科技戰火，重挫中企想靠DUV設備延伸先進製程的計畫。對此，北京斥美霸道、霸凌，嚴重違背國際貿易規則。

華為先前宣稱旗下海思自行開發的「麒麟 9000s」手機晶片採用中芯7奈米打造，讓華為回歸5G手機市場，中芯在未能取得最先進的極紫外光（EUV）設備下，竟能代工生產7奈米晶片，引發美方高度關切。業界當時研判，中芯是以DUV設備、不計成本完成原被外界視為「不可能的任務」。

如今，艾司摩爾取消部分DUV設備出貨中國，業界解讀為美方為防堵先前管制措施可能的漏洞，斷絕中國晶圓製造持續向前之路。一般預料，美方再度出招，勢必重挫中芯等中國晶圓代工廠想靠DUV設備延伸先進製程的計畫。

彭博資訊報導，在荷蘭限制高階晶片製造設備出口的新禁令元月全面生效之前，艾司摩爾已應拜登政府要求，取消部分設備出貨中國。

知情人士透露，美國國安顧問蘇利文去年底曾針對此事致電荷蘭政府，荷蘭官員要美國直接聯繫艾司摩爾，商討DUV設備出貨事宜。在美國提出要求後，艾司摩爾售價達數千萬美元的設備被取消出貨中國，但總量不明。

艾司摩爾取消銷售中國的DUV設備，包括「NXT:2050i」及「NXT:2100i」兩種型號，都是艾司摩爾主力DUV設備產品。艾司摩爾昨表示，新措施會對衝擊少數中國客戶，但不會對該公司去年財務前景產生重大影響。

中國外交部發言人汪文斌昨天指出，美方有關霸道、霸凌行徑，嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局，必將自食其果。中方敦促荷方秉持客觀公正立場和市場原則，以實際行動維護兩國和雙方企業的共同利益。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

值得注意的是，為因應美國的科技封鎖，中企早已大舉囤積DUV機台，美國新政恐難扭轉成熟製程產能過剩問題。

芯智訊報導， 根據中國海關數據顯示，2023年10月，中國從荷蘭進口的艾司摩爾設備數量達21台，總價值6.725億美元。2023年11月，中國進口42台半導體顯影設備，總價值為8.168億美元，其中有16台來自荷蘭，總價值7.627億美元，年增10.5倍。

數據並顯示，2023年第三季中國半導體製造設備進口額為人民幣634億元，較前年同期暴增93％。就產品類別來看，顯影設備進口額暴漲近四倍。其中，來自荷蘭的進口額暴增逾六倍，顯然是艾司摩爾的產品。

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