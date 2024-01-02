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國產魔都號商業首航 載3000旅客奔韓日 東南亞航線成下一波

中國新聞組／北京2日電
「魔都號」1日下午載著3000餘名遊客駛離上海吳淞口國際郵輪港。(中新社)
「魔都號」1日下午載著3000餘名遊客駛離上海吳淞口國際郵輪港。(中新社)

2024年1月1日，中國國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」在上海吳淞口國際郵輪港正式開啟商業首航。傍晚時分，3000多名首航乘客登船完畢，「愛達·魔都號」鳴笛啟航，將開啟七天六夜到訪南韓濟州、日本福岡和長崎等地的郵輪之旅。

中新社報導，「愛達·魔都號」歷經5年設計建造，總噸位13.55萬噸，全長323.6米，型寬37.2米，全船共有20層甲板，擁有2125間豪華客房和套房，滿載可容納5246名賓客。在「愛達·魔都號」上，還有供應全球美饌的特色餐廳、千人劇院、超大免稅店，以及工業藝術咖啡空間。 

新華社報導，「愛達·魔都號」的建造方上海外高橋造船有限公司總經理陳剛說：「我們聯動和管理361家全球供應商、1105家二級配套企業，突破一系列關鍵核心技術，形成大型郵輪設計建造和複雜巨系統工程管理能力。」

「愛達·魔都號」首航航線為上海-濟州-長崎-福岡-上海，時間為七天六夜。

中船郵輪科技戰略管理部主任、愛達郵輪董秘顧鵬程介紹，未來，「愛達·魔都號」還將開啟中國至東南亞國家的郵輪航線，並適時推出海上絲綢之路郵輪航線。

香港文匯報報導，首艘國產大型郵輪開啟商業首航，引起國內民眾關注。「為了這次旅行，我準備了三個月，兩個月用來訂船票…。」6歲半的田婧瑞表示，此次和姥姥、姥爺一同參與首航旅程。田婧瑞的姥爺說，自從「愛達·魔都號」首航日期公布後，他便盯上了旅行社，時時刻刻追問，終於成功訂到。

作為旅遊從業者的春秋旅遊副總經理周衛紅也早早自費購買了船票，和閨蜜共赴首航之旅。周衛紅說，一直沒機會乘坐C919出遊，這次能趕上國產首艘大型郵輪的首航也是很激動。

另外，魔都號離港前，突然傳出日本地震消息，周衛紅說：「船長也特別做了廣播，介紹了我們的行程，並表示暫時不會受到日本地震的影響，讓我們安心。」

遊客在上海吳淞口國際郵輪港與魔都號合影。(中新社)
遊客在上海吳淞口國際郵輪港與魔都號合影。(中新社)

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