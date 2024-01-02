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中美建交45周年 兩國元首互致賀信 習籲落實舊金山峰會共識

記者陳政錄／北京2日電
中國國家主席習近平1日與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。圖為拜習2023年11月15日在舊金山會晤。（新華社）
中國國家主席習近平1日與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。圖為拜習2023年11月15日在舊金山會晤。（新華社）

2024年1月1日是中國和美國建交45周年，中國國家主席習近平與美國總統拜登互致賀信。習近平呼籲中美落實去年11月舊金山「拜習會」所達成的重要共識和成果，以實際行動推動中美關係穩定、健康、可持續發展。央視報導，拜登在賀信中表示，將致力於負責任地管理美中關係，期待繼續推進兩國關係。

習近平賀信指出，中美建立外交關係是兩國關係史和國際關係史上的大事件。45年來，中美關係歷經風雨，整體向前發展，不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和繁榮。歷史已經並將繼續充分證明，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美兩個大國的正確相處之道，理應成為新時期中美雙方共同努力方向。

他提及去年舊金山「拜習會」，指出他和拜登在舊金山會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」，為中美關係發展指明了方向。雙方要認真落實兩國元首的重要共識和成果，以實際行動推動中美關係穩定、健康、永續發展。他強調，願和拜登共同努力，繼續為中美關係把舵領航，造福中美兩國和兩國人民，促進世界和平與發展事業。

中國外交部引述拜登在賀函中表示，自1979年建交以來，美中之間的聯繫促進了美國、中國和全世界的繁榮和機會。拜登說：「我致力於負責任地管理這段重要關係。我期待在我們的前任們以及我們多次會晤和討論取得進展的基礎上，繼續推進美中關係。」

美國駐北京大使伯恩斯昨天也在社交平台發文，附上前中共領導人鄧小平在中美建交後訪美的照片，表示在45年前的今天，美中建立全面外交關係；並祝中國人民新年快樂。

中國官媒新華社昨發布以「繼往開來，推動中美關係『再出發』」為題的評論稱，要以相互尊重作為中美交往互動的基本前提，以和平共處作為中美必須堅守的底線原則，以合作共贏作為中美關係發展的目標方向。

另據路透報導，中美關係跌宕，直到去年11月兩國元首在舊金山APEC會晤後，才出現回暖跡象，今年又將面臨三大難關，包括即將舉行的台灣大選、美國總統大選以及前景未明的美中晶片競爭。

拜登 舊金山 習近平

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