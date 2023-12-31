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阿根廷拒金磚 與中國關係受矚目 新華社：倒向西方注定後悔

中國新聞組／綜合報導
阿根廷新任總統米雷伊（右一）12月11日在阿根廷總統府會見中國國家主席習近平主席特使、全國人大常委會副委員長武維華（左三）。（新華社）
阿根廷新任總統米雷伊（右一）12月11日在阿根廷總統府會見中國國家主席習近平主席特使、全國人大常委會副委員長武維華（左三）。（新華社）

阿根廷總統府29日正式拒絕加入金磚國家（BRICS），並宣布總統米雷伊已致函金磚五國領袖婉拒加入。中方尚未對此表示意見。但阿根廷新總統米雷伊上台後，阿根廷與中國的密切關係是否將產生變化，受到外界注意。

綜合美聯社、法新社和路透報導，在寫給巴西、俄羅斯、印度、中國及南非等金磚五國領袖的信中，米雷伊指稱，現在不是加入新興國家集團的適當時機，自己的外交政策在許多方面與前政府不同，因此前政府部分決策將被重新審視。

米雷伊在11月19日當選阿根廷總統前，不但質疑阿根廷加入金磚國家的必要性，更對中國屢有批評。當選後，被提名為阿根廷外交部長的蒙迪諾（Diana Mondino）即公開表示，阿根廷不會加入金磚國家。

根據新華社報導，米雷伊12月11日向前往參加他就職總統儀式的中國特使武維華表示，阿根廷新政府高度重視阿中關係，且阿中兩國「經濟互補性很強」，阿根廷願進一步促進兩國經貿、人文各領域交流合作深入發展。

中央社報導，在米雷伊之前的阿根廷歷任總統，多半樂於與中國發展關係，尤以前一任總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）為最。

費爾南德斯2022年2月訪問北京與習近平會談時，隨行的時任阿根廷駐中國大使牛望道（Sabino Vaca Narvaja）突然用中文說出「沒有共產黨就沒有新中國」，讓習近平十分高興。

會談後，中國與阿根廷就簽署合作協議，承諾對阿根廷投資230億美元，涵蓋科技創新、綠色技術、基礎設施和農業合作等方面。如今阿根廷變天，這項承諾是否能持續兌現，受到外界關注。

不過，南華早報日前亦報導，北京已凍結一筆與阿根廷的65億美元換匯協議。該資金來自兩國自2009年以來每年續約的一項協議，阿根廷在進口上仰賴這筆資金，並償還對IMF的債務，對該國至關重要。日本朝日新聞報導，米雷伊決定不加入，可能使阿中關係惡化。

新華社旗下牛彈琴微信公眾號則做出評論，指阿根廷全面倒向西方「注定要後悔」，對於米雷伊的舉動，中方早有預感，對於阿根廷的決定，將給予祝福，畢竟阿根廷曾經是世界十大經濟體之一，但現在阿根廷因為沒有錢，阿根廷很多人失業；加上政府裁員，國企拍賣，工會開始大規模罷工，未來如何？「肯定非常精采，比阿根廷足球還要精采」。

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