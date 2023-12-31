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加速回溫…中國再度大買澳洲大麥

中國新聞組／北京31日電

根據中國海關提供的數據，自今年8月份中國政府取消從2020年期間開始對澳洲大麥徵收的80.5%關稅以來，中國已進口了31.4萬噸的澳洲大麥，價值1.39億澳元（約9500萬美元）。

法廣網報導，中國歷來是澳洲大麥的主要買家。在2020年之前，澳洲50%以上的大麥出口到中國市場，價值近10億澳元（約6.8億美元）。

澳洲是世界上第三大大麥生產國，僅次於俄羅斯和法國。澳洲穀物種植者貿易協會代理總幹事肖恩科爾（Sean Cole）告訴法新社：遭到中國制裁之後，澳洲大麥出口商已經找到了新的市場，特別是在墨西哥，通過跨太平洋夥伴關係協定，墨西哥的關稅已經降低。此外，傳統的中東市場也被大規模開發，澳洲農業部門提供的數據顯示，去年，沙烏地阿拉伯是澳洲大麥的最大進口國。

不過，中國市場的重新開放，對澳洲大麥生產商帶來了新的商機，據澳洲穀物專家預估，由於聖嬰現象在太平洋上空捲土重來，明年的大麥產量將下降24%。澳洲生產的大麥中有相當一部分只能歸類為飼料，其售價低於可被用來做啤酒的大麥。不過，中國進口商接受收購飼料來釀製啤酒，據說是因為中國使用的釀酒技術不同。法新社評論說，在坎培拉與中國政府的和解中，歐洲主要的大麥出口國法國無疑是最大的輸家之一。

報導指出，澳洲與中國的外交寒冬持續了近三年。2018年，澳洲政府將中國華為集團排除在該國5G網路之外，2020年又呼籲對Covid-19的來源進行國際調查，中國政府認為此舉具有政治動機，因為它來自美國的親密夥伴。作為回應，中國對澳洲的大麥、牛肉和葡萄酒等產品徵收高額關稅，並停止進口煤炭。

澳洲 關稅 墨西哥

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