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vivo洗錢案逆轉 印度法官下令釋放2高管

中國新聞組／北京31日電
vivo洗錢案逆轉，印度法官令釋放印度分公司兩高階主管。（取材自微博）
vivo洗錢案逆轉，印度法官令釋放印度分公司兩高階主管。（取材自微博）

印度聯邦政府金融執法總局以涉嫌洗錢等罪名，逮捕中國智能手機製造商維沃移動通信公司(vivo)印度分公司三名高管的案子，30日出現新的進展，印度一家法院當天下令釋放三名被捕高管中的兩人，其中包括一名中國公民。

美國之音報導，印度聯邦政府執法總局的調查人員根據「防止洗錢法」的規定，已經將vivo印度的代理首席執行官洪旭權(Hong Xuquan)、首席財務官哈林德·達希亞(Harinder Dahiya)和顧問赫曼特·穆賈爾(Hemant Munjal)逮捕，並將三人與vivo公司涉嫌洗錢的案子併案調查。

26日，三名被告在新德里地區法院出庭受審，控辯雙方的律師在法官面前進行了長達三個小時的激烈攻防。

庭審一開始，檢方律師曼尼什·賈恩(Manish Jain)就要求主審法官阿帕娜·斯瓦米(Aparna Swami)下令延長被告的拘留期限， 但這一要求遭到了為三名被告辯護的律師悉達多·阿加瓦爾(Siddharth Agarwal)的堅決反對。

阿加瓦爾不但反對延長拘留期，而且要求立即釋放所有三名被告，理由是他們遭到非法拘留。他要求檢方說明進一步拘留的理由。在雙方法律團隊的反覆爭論之後，法官最終決定將被告的羈押期再延長兩天。

法官並在30日六再次下令，將身為中國公民的vivo印度分公司代理首席執行官洪旭權和另一名被告釋放。但是兩名公司高管獲釋，並不意味著印度政府對維沃的洗錢指控已經結案。

另在菲律賓方面，據多家媒體報導，六名華人在家中被綁架案，兩名嫌犯落網，菲律賓國家警察反綁架大隊逮捕嫌犯後，已將其帶到司法部立案。報導稱，兩名嫌犯身分為商人和保安，被指控綁架勒索、嚴重非法拘留和謀殺罪。

10月30日，菲律賓馬尼拉蒙廷盧帕一別墅社區，中國籍曾先生家6人遭入室綁架，其中兩名女性和兩名男性先後遇害，一名11歲男孩和其母親至今下落不明。目前，涉案嫌犯人數尚未確定，菲警方正進一步辦理該案。

紅星新聞此前曾報導，一名知情人士指出，被綁架的人包括在菲律賓當地華人慈善組織擔任會長的曾先生夫妻二人、曾先生的哥哥夫妻二人，以及曾先生哥哥年僅12歲的兒子，還有一人身分不明。

印度 華人 聯邦政府

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