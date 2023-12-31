德媒：牴觸習「兩個不能否定」？臘肉、蛋炒飯淪中國禁忌

江西萍鄉近日公布「禁止熏臘製品」，引發討論。(視頻截圖)

近日因毛澤東的忌諱及可能牴觸中共 領導人習近平 倡議的「兩個不能否定」，臘肉與蛋炒飯淪為餐桌上禁忌，江西萍鄉則以環保為名，下令「禁止熏臘製品」。德國 之聲分析指出，中共領導人的禁忌比中國古代皇帝大得多，讓許多人難以躲避。

德國之聲29日報導，旅居德國的中國資深媒體人長平發表文章指出，央視節目「新聞30分」26日介紹四川某農婦如何透過製作臘肉致富，並搭配副標「讓世界嘗到臘肉的味道」等。

這集正能量滿滿的專題當天就被下架，原來12月26日是毛澤東誕辰130周年，而毛辭世後遺體安厝於天安門廣場的紀念堂供瞻仰，痛恨他的人戲稱「臘肉」。毛澤東的兒子毛岸英1950年11月25日在韓戰時傳因料理蛋炒飯喪命，蛋炒飯也成了禁忌。11月27日中國網紅廚師王剛上傳大火快炒蛋炒飯的影片被網攻，知曉原因之後發誓「以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」。

長平文章評論，中共領導人的禁忌，要比中國古代皇帝大得多了，讓許多人難以躲避，使得無數民眾經常莫名其妙發不出文章或簡訊。長平指出，以臘肉、蛋炒飯等戲謔稱謂顯得不尊重死者，但中國百姓嘲笑和詛咒的對象不是普通的死者，而是仍然大張旗鼓活在世上的一種壓迫權力。

他說，習近平26日率中央政治局常委來到毛主席紀念堂瞻仰毛澤東的遺體，並稱頌毛澤東思想是中共的寶貴精神財富，將長期指導中共的行動。毫無疑問，習近平一直在實踐2013年所提的兩個不能否定。據中國共產黨新聞網，兩個不能否定即「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」。

長平說，不僅如此，自2020年起，中國官媒頻繁報導習近平為全世界、全人類指明方向，顯然，無論國內外，習近平權力自在感超越毛澤東，這也是為何，央視報導，讓世界嘗到臘肉的味道，令人不寒而慄。

在此敏感時刻，據頂端新聞報導，江西萍鄉近日公布「禁止熏臘製品」。官方表示此類舉措，是出於環保，可以減少空氣汙染和火災，但也有不同的聲音認為，禁止熏臘肉對當地傳統習俗不夠尊重。