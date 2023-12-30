拚明年經濟 中促傳產升級、擴自貿談判

面對疫後經濟復甦緩慢，展望2024年開局，中國工信部等8部門昨天發布有關加快傳統製造業轉型升級的意見，提出要加強對製造業技術改造資金支持力度，促進AI附能製造業發展；商務部 也提出，將啟動新一批自貿協定談判，培育外貿成長動能。

工信部29日公告「關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見」，含六方面18項內容，包括堅持創新驅動發展，加速數位科技賦能，全面推動智慧製造，以及強化綠色低碳發展，加速培育新業態新模式，和加大財稅支持、強化金融服務等政策支持力度。

為推動製造業轉型升級，意見提出，要加大對製造業技術改造資金支持力度，提供優惠利率資金支持，擴大人才供給等，和探索建置區域人工智慧 資料處理中心，促進人工智慧賦能傳統製造業，推動人工智慧、大數據、雲端 運算、5G、物聯網等科技與製造業深度融合。

外貿方面，商務部國際經貿關係司司長余本林表示，明年將力爭結束中國—東協自貿區3.0版談判，啟動一批與相關國家的新自貿協定談判，繼續推動與海灣阿拉伯國家合作委員會、挪威、紐西蘭、南韓、瑞士、孟加拉的自貿合作。