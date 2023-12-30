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董軍任中國防長 國防部官網李尚福仍為中共軍委

記者黃國樑／即時報導
李尚福的國務委員、國防部長、國家中央軍事委員會委員職務都在10月被免去，但新防長出爐後，他仍列名中共中央軍委委員。 (路透)
李尚福的國務委員、國防部長、國家中央軍事委員會委員職務都在10月被免去，但新防長出爐後，他仍列名中共中央軍委委員。 (路透)

為期五天的中國全國人大常委會第七次會議昨落幕，如預期通過了任命前解放軍海軍司令董軍為中華人民共和國國防部長，取代了人大常委會在10月24日第六次會議閉幕時，被免去國務委員及國防部長職的李尚福，24日同一天，李尚福還被免去了國家中央軍事委員會委員的職務。不過，依據中國國防部網站，雖然失去了這三個職務，李尚福直到今天為止，仍然列名於中共中央軍事委員會委員名單之上，與劉振立、苗華及張升民同為四位委員之一，並且仍屬排名第一的委員。

李尚福涉及的案件被認為與火箭軍的洩密或其他的裝備採購貪汙有關，但他今年三月匆匆上台後，不到半年就在8月底失去蹤影，並在10月被拔官，但他列名黨中央軍委名單卻屹立不搖，似乎又反證了他可能所涉之案情，並未嚴重到失去黨職的地步。

目前中國國防部的官網上，維持著國家中央軍委只剩三位委員，但黨的中央軍委仍有四位委員的奇特風景，即國家中央軍委只有劉振立、苗華與張升民三位委員，黨中央軍委則除此三人外，還有李尚福。

中共中央的重要黨職，包括中央政治局委員、政治局常委、總書記、中央軍委主席、副主席、委員，以及中紀委的書記、副書記與委員，都是由該屆全國代表大會後的第一次全體中央委員會議即所謂「一中全會」選出的，李尚福的中央軍委員職務，就是去年20大閉幕同一天舉行的20屆一中全會選出，若要將李尚福黨的軍委委員職務免除，就必須召開另一次全體中央委員會議。

而外界一再關切中共20屆「三中全會」原應在今年年底前召開，卻一反歷年慣例地遲遲沒有召開，是否就是為了保留李尚福僅剩的中共中央軍委委員頭銜？十分令人好奇。

如果李尚福涉案情節已足夠拔除其國家中央軍委委員職，何以黨的中央軍委委員職卻又遲不藉著如常舉行三中全會而將其拔除？是否透露李尚福的涉案情節仍有諸多尚未釐清之處？箇中緣由頗令外界感到迷惑。

不過，李尚福唯一保留的黨中央軍委委員，也可能只是等待新的防長人選底定後，再進行更迭而已；如此則可能因為董軍出任防長，很快就由其分別遞補出任國家與黨的兩個中央軍委的委員，「三中全會」可能很快舉行，從而將李尚福最後一個委員職務一併免除。

李尚福 國防部 中共

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