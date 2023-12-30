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「中國最大挑戰在海上」 首任海軍防長董軍能掌實權？

中國新聞組／北京30日電
董軍。（取材自財新網）
董軍。（取材自財新網）

中國前國防部長李尚福「失蹤」 四個月後，中國國家主席習近平昨簽署任命海軍上將董軍接任，引發國際關注。媒體引述分析人士指出，這是第一次由海軍將領擔任國防部長，值此南海與台海情勢詭譎之際，這項任命非同尋常，意味著海軍在解放軍的諸兵種中作用也將更突出，因為中國最大的挑戰都在海上。但預料董軍仍將是位實權很少的輕量級防長。

對外交流經驗豐富

據美國之音報導，董軍任國防部長，是1949年中共建政以來，部長一職首次由海軍將領擔任。生於1961年的董軍原籍山東煙台，有海軍上將軍銜，曾任解放軍海軍東海艦隊副司令、海軍副參謀長、南部戰區副司令、解放軍海軍司令，也是20大代表、第20屆中央委員和第14屆全國人大代表。

據「財新」報導，董軍近來多次參與國際軍事演習，對外交流經驗豐富。擔任解放軍海軍副參謀長任內，董軍分別在2015年8月的中俄「海上聯合-2015（II）」和2016年9月的中俄「海上聯合-2016」軍事演習中擔任中方執行長。2020年中國和巴基斯坦海上聯合演習中，時任南部戰區副司令董軍擔任中方總總監。

只能是「輕量級」部長

美國之音引述分析家S.L. Kanthan說：「董軍當國防部長是個不錯的選擇，因為中國最大的挑戰都在海上：台灣海峽和南中國海。」外交政策資深研究員萊爾‧莫里斯（Lyle Morris）認為，中國首次任命海軍將領當國防部長，「這非同尋常，董當然會把他的海軍和海事背景帶到國防部來」。但董軍手裡的實權很少，主要還是個象徵性職務，黨、軍隊以及習近平的代表。

董軍（前）帶頭進行憲法宣誓儀式。（取材自央視）
董軍（前）帶頭進行憲法宣誓儀式。（取材自央視）

美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）也認為，「中國國防部長一般有三個職務：中央軍委委員、國務委員、國防部長。董軍只有一個，所以他目前還是個輕量級防長。」

時評人鄧聿文在社群媒體X上說：「中國的國防部長以前沒有來自海軍，這是不是意味著建軍思路的某種改變，以後海軍會在解放軍的諸兵種中作用更突出？」他認為，這也表明這次習近平對軍工行業的整頓基本上已經結束。 時評人蔡慎坤也預料，海軍將在中國國防體系內扮演重要角色。

路透報導則指出，董軍這一任命正值中共和人習近平要提升中國軍力、推動中國成為世界主導大國之際。防長其中一項重要的工作是與美國軍方接觸，以降低台海衝突和南海衝突的風險，董軍對這兩個熱點問題並不陌生。

國防部 解放軍 習近平

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