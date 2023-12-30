菲律賓擬在仁愛礁上蓋永久建築物 中外交部斥「侵權挑釁」

針對菲律賓考慮在仁愛礁建立永久性民用建築，中國外交部發言人毛寧29日抨擊菲方企圖再次違背承諾，強調中方將堅決應對任何侵權挑釁。（美聯社）

菲律賓軍方日前稱，菲國考慮在仁愛暗沙（中稱仁愛礁）建立永久性民用建築，中國外交部發言人毛寧29日抨擊，這是菲方企圖再次違背承諾、改變政策，並破壞仁愛礁無人、無設施狀態的重大舉動，中方將堅決應對任何侵權挑釁，堅定維護自身領土主權和海洋權益。

據菲國媒體日前報導，菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉（Medel Aguilar）表示，菲國政府考慮在仁愛暗沙建造一個永久性民用建築，例如燈塔或海洋科學研究中心。而仁愛礁屬菲律賓的專屬經濟區，只有菲方才可以在該地建造建築，今後菲律賓不再運送軍用補給，而是運送民用補給。

中國外交部29日舉行例行記者會，面對媒體提問，毛寧表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域「擁有無可爭辯的主權」，這是「在長期歷史進程中形成並確立的」，符合包括聯合國 憲章在內的國際法。

她說，菲律賓依據「非法無效的南海仲裁案所謂裁決」，主張仁愛礁屬於菲律賓的專屬經濟區和大陸棚，否定中國對仁愛礁的領土主權，違反國際法原則，在法律上站不住腳。

毛寧表示，仁愛礁是無人島礁，根據中國和東協國家簽署的「南海各方行為宣言」，各方應維持仁愛礁無人、無設施的狀態。

她並稱，菲方在仁愛礁問題上一再違背承諾，一再改變政策，一再侵權挑釁，引發複雜事態。

毛寧批評，菲律賓軍方發言人公然聲稱要在仁愛礁上建造永久建築，這將是菲方企圖再次違背承諾，再次改變政策，再次破壞仁愛礁無人、無設施狀態的重大舉動，這將嚴重侵犯中國主權，嚴重違反國際法和「南海各方行為宣言」。

她強調，中方將堅決應對任何侵權挑釁，堅定維護自身領土主權和海洋權益。