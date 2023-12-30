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輝達為中國特供「降規版」顯卡下月開賣 效能少11%

中國新聞組／北京30日電
輝達（Nvidia）提供中國降規版顯卡GTX 4090 D系列，比4090的處理核心少了大約10%。（路透）
輝達（Nvidia）提供中國降規版顯卡GTX 4090 D系列，比4090的處理核心少了大約10%。（路透）

美國政府緊縮對輝達（Nvidia）在中國銷售產品的限制之後，輝達28日公布對中國遊戲玩家提供頂級顯卡產品「RTX 4090」的降規版產品「RTX 4090 D」，處理核心效能少了大約11%，以符合美國的出口管制規定，明年1月起正式開賣。而隨著美中晶片戰擴大，半導體業者國際舞台上變成外交明星，輝達執行長黃仁勳出訪各國時所受禮遇，幾乎與達官顯要無異；各國政府與晶片製造商往來之密切，也是史上罕見。

輝達表示，GeForce RTX 4090 D的設計完全符合美國政府的出口管制，只在中國零售。相較於RTX 4090，維持跟4090相同售價人民幣1萬2999元（約1842美元），但為了滿足美國禁令對效能的限制，CUDA和Tensor核心數量減少約11%，整體效能較差。

特供版正式出爐，業界看好可望緩解先前業者對中國市場銷售顯卡是否有不符美國禁令的疑慮。

美國拜登政府今年10月升高晶片出口中國管制，不能銷售有更高運算能力的AI晶片。輝達為中國推出降規版A800和H800晶片也被封鎖，打亂板卡業者中國市場布局腳步，也打亂各品牌商布局節奏。

另據美國之音引述彭博報導，美國對中國晶片發展的圍堵政策可能正在從對尖端生產技術的禁運擴展到所謂的傳統制程領域，美國可能考慮對中國製造的低端晶片加徵關稅，目的是防止中國巨額補貼下的晶片產能衝擊全球科技產業鏈。

美國商務部上周四宣布將於明年1月調查美國關鍵行業對中國製造的傳統晶片的使用與採購情況，評估半導體供應鏈對中國晶片的依賴程度。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，「在過去幾年中，我們看到（中國）存在令人擔憂的做法，即擴大其公司的傳統晶片生產，並使美國公司更難競爭」。她說，這項調查將為美國政府的「下一步行動提供訊息」。

報導引述美國商務部官員的話稱，美國的反制措施可能包括關稅或其他貿易工具。此前，聯邦眾院中國問題特別委員會在一份兩黨報告中敦促美國政府對中國傳統晶片加徵關稅。

晶片 輝達 商務部

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