懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任

中共解放軍前海軍司令員董軍出任中國國防部長。（取材自微信公眾號）

懸缺數月後，新任中國國防部 長揭曉，由前海軍司令員董軍升任。據新華社，第十四屆中國全國人大常委會第七次會議29日下午閉幕，會議決定任命董軍為中國國防部部長，免去唐登傑的民政部長職務、 任命陸治原為民政部長，免去胡和平的文化和旅遊部部長職務、任命孫業禮為文化和旅遊部部長。

前中國國防部長李尚福8月底以來就消失並被免職，目前僅保留中共中央軍委委員名銜，可能的接班人中，先前美媒曾點名解放軍 中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，前解放軍海軍司令員董軍日前被港媒認為可能高升，隨著中國全國人大常委會閉幕，終於塵埃落定。

現年62歲的董軍曾任解放軍海軍司令部軍訓部部長、北海艦隊副參謀長、東海艦隊副司令員、海軍副參謀長、南部戰區副司令等職。在日前於北京舉行的中共中央軍委晉陞上將軍銜儀式中，董軍除了參加晉陞上將軍銜儀式外，並在主席台下第一排就座，當時即被認為另有大用。

據新華社，第十四屆中國全國人大常委會第七次會議29日下午閉幕議經表決，通過了新修訂的公司法、關於修改慈善法的決定、糧食安全保障法、刑法修正案（十二）；決定任命董軍為國防部部長，免去唐登傑的民政部長職務、 任命陸治原為民政部長，免去胡和平的文化和旅遊部部長職務、任命孫業禮為文化和旅遊部部長。

同時，中國國家主席習近平分別簽署第15、16、17、18、19號主席令。

據報導，中國全國人大常委會會議通過了全國人大常委會關於提請審議國務院組織法修訂草案的議案，表決通過了全國人大常委會關於完善和加強備案審查制度的決定，表決通過了全國人大常委會關於授權澳門特別行政區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄的決定，表決通過了全國人大常委會關於召開十四屆全國人大二次會議的決定。

根據決定，十四屆中國全國人大二次會議於2024年3月5日在北京召開。

此外，會議經表決，任命周敏為中國全國人大民族委員會副主任委員；免去李寧、許安標的全國人大常委會法制工作委員會副主任職務，任命孫鎮平為全國人大常委會法制工作委員會副主任；免去劉 修文的全國人大常委會預算 工作委員會副主任職務，任命何成軍為全國人大常委會預算工作委員會副主任；免去高憬宏的最高人民法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。