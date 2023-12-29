時隔5年再召開 外事會議釋元首外交4大訊息

中國12月27、28日在北京舉行「中央外事工作會議」。此次會議時隔五年再次舉行，官媒解讀其中釋放了四個關鍵信號。一是中共 領導人習近平 多次出訪為「元首外交」開局；二是今年適逢習近平提出「人類命運共同體」理念十周年，這項主張已從中國倡議擴大為國際共識；三是今年的外事工作提出了「兩個倡導」；四是重申了「外交大權在黨中央」。

中國官媒北京青年報旗下「政知見」微信 公眾號昨刊文指出，這是中央外事工作會議第三次舉行，習近平出席並發表重要講話。會議肯定「創立和發展了習近平外交思想」「堅持元首外交戰略引領」，在國際事務中日益發揮重要和建設性作用」「形成了範圍廣、質量高的全球夥伴關係網絡」「搭建了世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平台」「有效維護國家主權、安全、發展利益」「引領國際體係和秩序變革方向」等。

會議有幾個細節值得關注。第一，「元首外交」是外交領域的一個關鍵詞。據新華社昨發布的「開局之年，習近平的外交故事」一文指出，今年習近平4次出訪，在國內數十次會晤到訪的各國各界人士，主持或出席首屆中國－中亞峰會等重大主場活動。會議明確，中國已成為更具國際影響力、創新引領力、道義感召力的負責任大國。

第二，「人類命運共同體」是此次會議的關鍵詞之一。2013年，習近平在莫斯科國際關係學院發表演講，首次提出人類命運共同體理念。10年來，人類命運共同體連續七年寫入聯大決議，帶動多個領域的全球治理取得重要進展。

第三，會議提出兩個「倡導」。包括「倡導平等有序的世界多極化」，踐行真正的多邊主義；「倡導普惠包容的經濟全球化」，要堅決反對逆全球化、泛安全化，破解阻礙世界經濟健康發展的結構性難題，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

第四，重申外交大權在黨中央。在2018年的會議上，習近平即強調必須堅持外交大權在黨中央。今年的會議再強調，必須毫不動搖堅持外交大權在黨中央，自覺堅持黨中央集中統一領導，進一步強化黨領導對外工作的體制機制。