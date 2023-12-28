涉火箭軍腐敗案 中3軍工高層被政協除名

中國航天科技集團有限公司董事長吳燕生。 （ 中新社）

中國14屆全國政協第12次主席會議27日在北京召開，決定撤銷吳燕生、劉石泉、王長青的全國政協委員資格。據港媒晚間引述消息稱，這3名軍工高層捲入火箭軍 腐敗案，而且前國防部 長李尚福 也牽涉其中。

據報導，吳燕生是中國航天科技集團有限公司董事長、劉石泉是中國兵器工業集團有限公司董事長，王長青是中國航天科工集團有限公司副總經理。

港媒報導，有消息透露，這三名軍工高層是捲入中共火箭軍腐敗案，當中涉及軍事裝備採購，前國防部長李尚福也牽涉其中。

報導指出，今年7月，中共火箭軍（導彈部隊）傳出集體腐敗案，中共二十屆中央委員、火箭軍前司令員李玉超被免職，據悉還涉及多名火箭軍高層。

而軍委裝備發展部也是重災區。曾任裝備發展部部長的李尚福也牽涉其中，被免去國防部長。

中國軍工企業多名高層亦受牽連，之前就傳出航天科技集團董事長吳燕生等人被調查，如今被撤銷全國政協委員，證實至少三名軍工高層落馬。

吳燕生，1963年生，湖北漢陽人。中國運載火箭技術研究院第一設計部畢業，研究生學歷，工學博士。現任中國航天科技集團有限公司董事長、黨組書記。

劉石泉，1963年出生，湖北大冶人，華中理工大學固體力學專業畢業，研究生學歷。現任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記。

王長青， 1972年生，工學博士學位，現任中國航天科工集團有限公司副總經理、黨組成員。