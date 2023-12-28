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軍委聯參人事異動 曹青鋒升副參謀長

記者林宸誼／綜合報導
中國森林草原防滅火網更新顯示，國家森林草原防滅火指揮部組成人員調整，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒，已接替景建峰，擔任指揮部副總指揮。（中國森林草原防滅火網截圖）
中國森林草原防滅火網更新顯示，國家森林草原防滅火指揮部組成人員調整，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒，已接替景建峰，擔任指揮部副總指揮。（中國森林草原防滅火網截圖）

中國森林草原防滅火網更新顯示，國家森林草原防滅火指揮部組成人員調整，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒，已接替景建峰，擔任指揮部副總指揮；這也是官方首次披露，曹青鋒已擔任軍委聯合參謀部副參謀長一職。

財新網報導，曹青鋒曾任原南京軍區某團團長、31集團軍某師師長。2014年，解放軍報曾以「師長對『神射手』沒有祝賀詞卻連發三問」為題，對曹青鋒作報導。

在南京軍區某師反坦克飛彈射擊專業比武的表彰會上，2014年時任師長曹青鋒對六名神射手連發三問，「如果『敵』坦克正面向你駛來，還是瞄準正中打嗎?」「裝甲防護最弱的地方在哪?」「命中了，敵人就消滅了嗎?」

曹青鋒還曾表示，「一切不打仗的心態抓打仗的準備，都是假準備；一切不打仗的心態抓平時的訓練，都是假訓練。」

2016年任東部戰區作戰局局長曹青鋒表示，「我們部門是軍種融合體現最明顯的地方，也是聯合素養要求特別高的地方。」「局裡一大半人來自海、空、火箭軍等 軍種,他們雖然是部屬，但在專業知識上卻是老師，作為局長，自己應當帶頭敞開胸襟向他們學習。」

2022年曹青鋒接替賈建成出任中央軍委聯合參謀部作戰局局長。作戰局是中央軍委聯合參謀部下屬局。

2016年3 月，時任國防部新聞局局長、國防部新聞發言人楊宇軍曾介紹，本輪軍改中，在中央軍委聯合參謀部作戰局成立了海外行動處，負責全軍和武警部隊海 外非戰爭軍事行動的籌畫、準備與實施。

不再擔任國家森林草原防滅火指揮部副總指揮的景建峰，出生於1966年，浙江湖州長興人，是二十屆中央候補委員，空軍中將。2023年6月在新加坡舉行的第20屆香格里拉對話會上，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰，出席中國代表團中外媒體吹風會。

國防部 中共 新加坡

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