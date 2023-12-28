日媒：習近平與岸田會談 迴避中日爭端
多位中日消息人士27日透露稱，中國國家主席習近平11月份在與日本首相岸田文雄的會談中，表現出不願解決提前釋放在華被扣押的日本公民、撤除中方在釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近海域設置的浮標等兩國間懸而未決的問題。
綜合共同社、法廣網報導，由於東京和北京都沒有透露習近平對岸田的所有答覆，因此此前並不知道他們在舊金山亞太經合組織峰會期間舉行的會晤細節。
11月的會晤是岸田和習近平在大約一年時間裡的首次會談。在此期間，東京和北京的關係繼續惡化，中國反對日本從8月開始從福島第一核電站處理水排海。中方隨後全面禁止日本水產品進口。
舊金山會談結束後，日本和中國表示，兩國領導人同意重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位。據多個消息來源稱，習近平在會談期間堅稱，中方將根據中國法律處理拘留日本公民的問題。
消息人士說，至於放置在尖閣諸島周圍日本專屬經濟區（EEZ）的浮標，習近平顯然拒絕了岸田要求撤除浮標的呼籲，只是說中日兩個亞洲國家應該處理好在東海問題上的不同看法。
據消息人士稱，岸田還要求中國在解決朝鮮過去綁架日本公民的問題上給予合作，但習近平回應說，朝鮮半島局勢的惡化是美國造成的。
與此同時，兩國領導人沒有討論日中在2019年商定的習近平訪問日本的計畫。習近平原預計於2020年春季左右作為國賓訪問日本，但受新冠疫情影響，此行在新冠大流行後被推遲。
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