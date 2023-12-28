日媒：習近平與岸田會談 迴避中日爭端

日媒報導稱，習近平與岸田舊金山會談時不願解決中日爭端問題，圖為習近平（右）11月16日在舊金山會見日本首相岸田文雄（左）。(新華社)

多位中日消息人士27日透露稱，中國國家主席習近平 11月份在與日本 首相岸田文雄的會談中，表現出不願解決提前釋放在華被扣押的日本公民、撤除中方在釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近海域設置的浮標等兩國間懸而未決的問題。

綜合共同社、法廣網報導，由於東京和北京都沒有透露習近平對岸田的所有答覆，因此此前並不知道他們在舊金山 亞太經合組織峰會期間舉行的會晤細節。

11月的會晤是岸田和習近平在大約一年時間裡的首次會談。在此期間，東京和北京的關係繼續惡化，中國反對日本從8月開始從福島第一核電站處理水排海。中方隨後全面禁止日本水產品進口。

舊金山會談結束後，日本和中國表示，兩國領導人同意重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位。據多個消息來源稱，習近平在會談期間堅稱，中方將根據中國法律處理拘留日本公民的問題。

消息人士說，至於放置在尖閣諸島周圍日本專屬經濟區（EEZ）的浮標，習近平顯然拒絕了岸田要求撤除浮標的呼籲，只是說中日兩個亞洲國家應該處理好在東海問題上的不同看法。

據消息人士稱，岸田還要求中國在解決朝鮮過去綁架日本公民的問題上給予合作，但習近平回應說，朝鮮半島局勢的惡化是美國造成的。

與此同時，兩國領導人沒有討論日中在2019年商定的習近平訪問日本的計畫。習近平原預計於2020年春季左右作為國賓訪問日本，但受新冠疫情影響，此行在新冠大流行後被推遲。