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借古諷今？財新社論重溫鄧小平「實事求是」上架1天被下架

中國新聞組／北京27日電
財新周刊25日刊出題為「重溫實事求是思想路線」的社論，但上線僅一日，頁面呈現「404」。（財新網截圖）
財新周刊25日刊出題為「重溫實事求是思想路線」的社論，但上線僅一日，頁面呈現「404」。（財新網截圖）

中國「財新周刊」25日刊出題為「重溫實事求是思想路線」的社論，文章被認為是在暗批中國時政引起熱議，導致該文上線僅一天便慘遭下架。媒體指出，中國政治這一年陷入空前混亂，「財新」社論再被封，為混亂形勢又添一樁，分析指出，這篇社論上架下架，顯示黨內對習近平的不滿愈來愈公開化，也折射黨內鬥爭白熱化。

文章稱，「歷史反覆證明，堅持實事求是，就能興黨興國，違背實事求是，就會誤黨誤國」；「1978 年年底召開的中共十一屆三中全會，重新確定實事求是思想路線，果斷結束『以階級鬥爭為綱』，將全黨工作重點轉移到經濟建設上來，掀起了改革開放序幕」。

這篇社論指出，「文革期間，國民經濟瀕臨崩潰，官方卻仍堅稱『形勢大好』，且『愈來愈好』，實則民生凋敝、貧窮落後，不僅與發達國家的差距越拉越大，而且被正在騰飛的周邊國家和地區遠遠甩在後面。知恥近乎勇。唯有靠實事求是， 中國才能跳出『絕對貧困陷阱』」。本報系聯合報指出，這些內容被認為是「曲筆」暗批中國當今現況。

文章甚至表示，「近幾年，一些地方和部門收縮性政策頻出，傷害了企業，也削弱了市場預期。收縮性政策的背後，存在著一套背離實事求是路線的治理邏輯和行為方式」。文章並呼籲北京當局，準確評估自身力量，勇敢調整對外政策，與世界接軌；及時糾正某些不當政策；全面深化改革開放等等。報導指出，不少分析認為，該文是在暗諷中國時政。

美國之音報導，中國政治正陷入1978年以來前所未有的混亂，「財新」社論重溫45年前中共改革開放之初，強調的實事求是精神，將中國當前的經濟困難、國際孤立和自我粉飾與文革後期相提並論；素有改革派最後陣地之稱的「財新」及其背後殘餘的改革派力量發出如此信號，可能開啟中共內部新的分化，即求是派和復闢派的對立。

至於文章中8次提及鄧小平提出的「實事求是」，旅美時事評論員唐靖遠表示，鄧小平在1978年的講話被視為改革開放的宣言，重點就是否定毛澤東路線，包括否定毛一人獨尊、還有引入市場經濟機制等。習近平當前走毛的路線，以致內外交困，經濟面臨崩盤，「文章說要重溫鄧小平的路線，正是衝著習近平作為而來」。

媒體分析指出，毛澤東130歲冥誕，北京官方高調讚毛，在習近平決心走毛澤東路線時，財新網頻頻發文挑戰，是黨內反習勢力對習近平不滿公開化的標誌，也顯示習在黨內的權威正大幅度削弱，也顯示中共黨內的兩條路線鬥爭白熱化和公開化。

習近平 中共

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