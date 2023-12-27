我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

逾萬毛粉湧韶山大啖福壽麵 喊：毛主席萬歲、不要資本主義

中國新聞組／北京27日電
12月26日，人們在湖南韶山毛澤東銅像廣場參觀。(新華社)
12月26日，人們在湖南韶山毛澤東銅像廣場參觀。(新華社)

已故中共領導人毛澤東誕辰130周年前夕，媒體報導，在毛出生地湖南韶山，25日晚間開始就聚集大批左派人士慶祝，期間高叫「極左」口號「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義」。

中新社報導，12月26日是毛澤東誕辰130周年紀念日。25日，中國各地民眾趕往其家鄉湖南韶山，敬獻花籃、瞻仰銅像，緬懷偉人。夜晚的韶山雖然寒氣逼人，但位於核心景區的毛澤東廣場人潮洶湧。

26日清晨，毛澤東廣場不遠處的韶山村村部大樓前坪已人聲鼎沸。熱情的韶山鄉親正頂著寒氣，為前來紀念毛澤東誕辰的民眾免費烹調「福壽麵」，以示祝福。

「韶山有過生日吃麵條的習慣，長長細細的麵條寄託著人們對幸福安康、長壽延年的美好心願。」村民介紹，毛逝世後，村民每年都自發在其壽辰日聚集，殺豬宰羊、燒水煮麵，將綿綿思念融入一碗碗壽麵之中。

自由亞洲電台引述網上視頻指出，逾萬名毛粉湧到韶山狂歡，當中多是文革時期的「造反派」及「紅衛兵」，但也有不少中壯年人，有年輕毛粉穿梭其間高喊擁毛口號，十分熱情。他們要求驅逐資本主義，實施公有制和社會主義制度，又高呼「毛主席萬歲」。

視頻顯示，現場紅色旗幟飄揚，眾人高舉或掛著擁護毛澤東的標語，高喊「永遠懷念毛主席」，更大唱「東方紅」、「大海航行靠舵手」等紅歌，甚至有人跳起文革時期的「忠字舞」。

中共

上一則

中國二、三線城市出現2元麵包店 征服年輕人

下一則

深圳山姆商店成港人朝聖熱點 港跨境巴士加開班次

延伸閱讀

中共辦毛澤東誕辰130周年座談 習：祖國必須統一

中共辦毛澤東誕辰130周年座談 習：祖國必須統一
毛澤東130歲冥誕 湖南韶山湧萬人揮旗唱紅歌、毛遠新獻花

毛澤東130歲冥誕 湖南韶山湧萬人揮旗唱紅歌、毛遠新獻花
建十三陵水庫、重上井岡山 毛澤東最新紀念郵票發行

建十三陵水庫、重上井岡山 毛澤東最新紀念郵票發行
毛澤東130歲冥誕 中國郵政發行紀念郵票 建水庫、上井岡山都入列

毛澤東130歲冥誕 中國郵政發行紀念郵票 建水庫、上井岡山都入列

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
中國近期多種呼吸道疾病同時延燒，防疫專家鍾南山分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。（新華社資料照片）

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

2023-12-23 12:33

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？