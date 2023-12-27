逾萬毛粉湧韶山大啖福壽麵 喊：毛主席萬歲、不要資本主義

12月26日，人們在湖南韶山毛澤東銅像廣場參觀。(新華社)

已故中共 領導人毛澤東誕辰130周年前夕，媒體報導，在毛出生地湖南韶山，25日晚間開始就聚集大批左派人士慶祝，期間高叫「極左」口號「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義」。

中新社報導，12月26日是毛澤東誕辰130周年紀念日。25日，中國各地民眾趕往其家鄉湖南韶山，敬獻花籃、瞻仰銅像，緬懷偉人。夜晚的韶山雖然寒氣逼人，但位於核心景區的毛澤東廣場人潮洶湧。

26日清晨，毛澤東廣場不遠處的韶山村村部大樓前坪已人聲鼎沸。熱情的韶山鄉親正頂著寒氣，為前來紀念毛澤東誕辰的民眾免費烹調「福壽麵」，以示祝福。

「韶山有過生日吃麵條的習慣，長長細細的麵條寄託著人們對幸福安康、長壽延年的美好心願。」村民介紹，毛逝世後，村民每年都自發在其壽辰日聚集，殺豬宰羊、燒水煮麵，將綿綿思念融入一碗碗壽麵之中。

自由亞洲電台引述網上視頻指出，逾萬名毛粉湧到韶山狂歡，當中多是文革時期的「造反派」及「紅衛兵」，但也有不少中壯年人，有年輕毛粉穿梭其間高喊擁毛口號，十分熱情。他們要求驅逐資本主義，實施公有制和社會主義制度，又高呼「毛主席萬歲」。

視頻顯示，現場紅色旗幟飄揚，眾人高舉或掛著擁護毛澤東的標語，高喊「永遠懷念毛主席」，更大唱「東方紅」、「大海航行靠舵手」等紅歌，甚至有人跳起文革時期的「忠字舞」。