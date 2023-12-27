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毛誕辰130周年 習：中國式現代化是毛未竟事業 改革開放定成敗

中國新聞組／北京27日電
習近平等中央領導人26日到毛主席紀念堂瞻仰毛澤東遺容。(新華社)
習近平等中央領導人26日到毛主席紀念堂瞻仰毛澤東遺容。(新華社)

毛澤東誕辰130周年，中共中央26日在人民大會堂舉行紀念座談會，總書記習近平在會上發表講話，緬懷毛歷史功勳，強調以中國式現代化全面推進強國建設是毛澤東等老一輩革命家的未竟事業；習並稱要進一步深化改革開放，因為改革開放是決定中國式現代化成敗的關鍵一招，而毛思想「將長期指導我們的行動」。

中新社報導，座談會前，習近平等領導先到毛主席紀念堂，向毛澤東坐像三鞠躬，隨後來到瞻仰廳，瞻仰了毛澤東的遺容。

中國有「逢十大慶」的傳統。新華社報導，包括習近平等七名政治局常委，以及國家副主席韓正等黨和國家領導人出席座談會。

習近平在講話開頭即指出，毛澤東是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是中共第一代中央領導集體的核心，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人，是為世界被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻的偉大國際主義者。「毛澤東思想是我們黨的寶貴精神財富，將長期指導我們的行動。」

習近平指出，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是全黨全國各族人民在新時代新征程的中心任務。這是毛澤東等老一輩革命家的未竟事業，是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任。

就如何推進中國式現代化，習近平主要闡述「緊緊依靠人民」、「毫不動搖堅持、與時俱進發展馬克思主義」、「進一步深化改革開放」、「全面從嚴治黨」等。

其中，對於進一步深化改革開放。習近平稱，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，是決定中國式現代化成敗的關鍵一招。

此外，在講話中，習近平也提及，「不能否認，毛澤東同志在社會主義建設道路的探索中走過彎路，特別是發動和領導『文化大革命』這個嚴重錯誤。」

另據港媒報導，紀念毛澤東誕辰130周年座談會規格極高，中央領導人和大批「紅二代」幾乎全數出席，毛澤東多名親屬參加，包括女兒李敏、孫子毛新宇、外孫孔繼寧、外孫女孔冬梅；引人關注的是，第四代毛東東也一身軍裝現身，但83歲的女兒李訥則缺席。

習近平 中共 同志

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