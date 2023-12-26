毛澤東130歲冥誕 湖南韶山湧萬人揮旗唱紅歌、毛遠新獻花

毛誕130周年，數萬民眾25日晚間不畏嚴寒，湧向毛澤東家鄉湖南韶山紀念，毛故居、紀念廣場上旗海飄揚，紅歌響亮。(視頻截圖)

26日為中共 前領導人毛澤東130歲冥誕，近日已有不少民眾湧向毛澤東故鄉湖南韶山拜祭，毛澤東82歲的侄子毛遠新也拄著拐杖現身韶山，與家屬冒著嚴寒向毛澤東敬獻花籃。依據慣例，中國國家主席習近平 將率中央領導人前往在北京的毛澤東紀念堂瞻仰遺容，之後發表講話。

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綜合港媒報導，毛遠新是毛澤民之子，在毛澤東身邊長大，畢業於哈爾濱軍事工程學院，文革期間擔任遼寧省革命委員會副主任、瀋陽軍區政委，更一度擔任毛澤東與中央政治局之間的聯絡員，因「代傳聖旨」被判刑17年。10年前的毛澤東120周年冥誕，毛遠新曾以親屬身分出現在中共官方紀念活動。

82歲的毛澤東侄子毛遠新（紅圈）及其家屬昨日冒著嚴寒現身韶山，向毛澤東敬獻花籃。（取材自微博）

24日晚間，現年82歲的毛遠新及其家屬出現在韶山。毛遠新拄著拐杖，向毛澤東銅像敬獻花籃。廣場上的民眾看到毛家後人，紛紛向毛遠新圍攏一同悼念毛澤東。

官方及民間的毛澤東紀念活動近日已陸續展開。韶山從25日至27日期間，全域設立臨時禁飛區，禁止無人機、風箏、孔明燈和其他空飄物。

25日晚間有數萬人頂著寒風湧入毛澤東故鄉湖南韶山紀念，毛澤東銅像廣場萬頭攢動、紅旗飄揚，民眾除齊聲高唱「東方紅」等紅歌，高呼「共產黨萬歲」、「毛爺爺生日快樂」、「毛主席我們想念您」口號。還有年輕人手舉毛澤東像和紅旗高喊：「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義，不要大官僚所有制，不要打著馬列主義旗號的私有制」。

本地的大四學生小張和小羅是第一次參加紀念活動。他說從這裡第一次感受到群眾的力量與氛圍。

毛澤東孫子、中共軍事科學院少將毛新宇（紅圈）現身全軍紀念毛澤東誕辰130周年軍事思想研討會。（取材自央視新聞）

此外，中共解放軍 全軍紀念毛澤東誕辰130周年軍事思想研討會22日在北京召開，中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華出席會議並講話。毛澤東孫子、軍事科學院少將毛新宇也現身。

10年前毛澤東誕辰120周年時，中央舉行了紀念座談會，由習近平發表講話。此次130周年誕辰料將沿襲舊例。另外，預料習近平26日將率領中央領導人，前往紀念堂瞻仰毛澤東遺容。