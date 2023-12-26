毛澤東130歲冥誕 湖南韶山湧萬人揮旗唱紅歌、毛遠新獻花
26日為中共前領導人毛澤東130歲冥誕，近日已有不少民眾湧向毛澤東故鄉湖南韶山拜祭，毛澤東82歲的侄子毛遠新也拄著拐杖現身韶山，與家屬冒著嚴寒向毛澤東敬獻花籃。依據慣例，中國國家主席習近平將率中央領導人前往在北京的毛澤東紀念堂瞻仰遺容，之後發表講話。
來源:YouTube
綜合港媒報導，毛遠新是毛澤民之子，在毛澤東身邊長大，畢業於哈爾濱軍事工程學院，文革期間擔任遼寧省革命委員會副主任、瀋陽軍區政委，更一度擔任毛澤東與中央政治局之間的聯絡員，因「代傳聖旨」被判刑17年。10年前的毛澤東120周年冥誕，毛遠新曾以親屬身分出現在中共官方紀念活動。
24日晚間，現年82歲的毛遠新及其家屬出現在韶山。毛遠新拄著拐杖，向毛澤東銅像敬獻花籃。廣場上的民眾看到毛家後人，紛紛向毛遠新圍攏一同悼念毛澤東。
官方及民間的毛澤東紀念活動近日已陸續展開。韶山從25日至27日期間，全域設立臨時禁飛區，禁止無人機、風箏、孔明燈和其他空飄物。
25日晚間有數萬人頂著寒風湧入毛澤東故鄉湖南韶山紀念，毛澤東銅像廣場萬頭攢動、紅旗飄揚，民眾除齊聲高唱「東方紅」等紅歌，高呼「共產黨萬歲」、「毛爺爺生日快樂」、「毛主席我們想念您」口號。還有年輕人手舉毛澤東像和紅旗高喊：「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義，不要大官僚所有制，不要打著馬列主義旗號的私有制」。
本地的大四學生小張和小羅是第一次參加紀念活動。他說從這裡第一次感受到群眾的力量與氛圍。
此外，中共解放軍全軍紀念毛澤東誕辰130周年軍事思想研討會22日在北京召開，中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華出席會議並講話。毛澤東孫子、軍事科學院少將毛新宇也現身。
10年前毛澤東誕辰120周年時，中央舉行了紀念座談會，由習近平發表講話。此次130周年誕辰料將沿襲舊例。另外，預料習近平26日將率領中央領導人，前往紀念堂瞻仰毛澤東遺容。
另據新華社報導，「為傳承紅色基因、堅定初心使命」，「人民領袖毛澤東」、「人民的領袖—毛澤東的130個瞬間」、「毛澤東書信故事」、「毛澤東的詩詞人生」等多部紀錄片於近期開播。
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