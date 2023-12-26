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解放軍創紀錄晉升上將 意外曝海軍司令已換人：不是高升就是出事

中國新聞組／北京26日電
中央軍委晉升上將軍銜儀式25日在北京八一大樓舉行。習近平和晉升上將軍銜的軍官合影。(新華社)
中央軍委晉升上將軍銜儀式25日在北京八一大樓舉行。習近平和晉升上將軍銜的軍官合影。(新華社)

中共中央軍委25日舉行晉升上將儀式，晉升者為南部戰區政治委員王文全、海軍司令員胡中明，兩人新任職務皆首次披露；北京青年報旗下的政知新媒體指出，這是中央軍委今年第四次舉行上將晉銜儀式，創35年以來單年次數最多紀錄。授銜儀式上，習近平和其他軍委委員坐在主席台上，成員之一的李尚福沒現身。

新華社報導，晉陞上將軍銜儀式上午在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平出席儀式，中央軍委副主席張又俠宣讀習近平簽署的晉陞上將軍銜命令。

據報導，王文全61歲，曾任原濟南軍區第26集團軍政治部主任，中部戰區陸軍第27集團軍政治委員等職。海軍前參謀長胡中明升任海軍司令員，胡中明是軍改以來海軍第四任司令，曾多次參加重大演習和演練任務，如於中俄「海上聯合-2017」演習中擔任中方執行導演。

2023年以來，中央軍委先後在1月、6月、7月、12月舉行晉升上將軍銜儀式，共有7名將官晉銜。這是1988年恢復軍銜制後晉升上將次數最多的一年，創35年來次數最多紀錄。

有媒體指出，解放軍此次晉升兩上將有幾點異常值得注意；習近平提拔的南部戰區政委王文全，但前任政委王建武1958年8月生，2023年8月已屆65歲退休年齡，王文全未在8月接任，而是等了4個月才晉升，或有某種政治上的時間安排。

海軍司令為何又換人？胡中明接替前任海軍司令董軍，董軍2021年8月才升任海軍司令，當年9月晉升海軍上將軍階，且董軍1961年生，今年62歲，未到退休年齡，此次卸任海軍司令，不知準備高升還是出了問題？

據報導，前國防部長李尚福去職後，董軍曾傳出是接任防長人選之一；也有消息指出，解放軍一艘093型核潛艇8月在黃海失事，北海艦隊司令、政委、副司令至今未見換人，似乎未被追責，但董軍若因此被換，似乎有些高調追責。

再者，2023年解放軍問題頻出，被質疑中共黨魁的權威被動搖，中共政治局12月21日至22日召開民主生活會，再次確保「習核心」的權威，習近平25日又安排上將授銜儀式，應是再向黨內示軍權。

媒體分析也指出，南部戰區政委和海軍司令到底何時更迭並不重要，選擇何時公開才重要，或者說，要符合中共黨魁的政治需要。不過分析也指出，國防部長始終沒有確定，顯示軍隊整肅未完，內部必定還在人心惶惶，軍權是否真正穩定還是個問號。

今年夏天，胡中明仍以海軍中將參謀長身分出席貴州遵義仁懷市「海軍愛民學校」揭牌儀式...
今年夏天，胡中明仍以海軍中將參謀長身分出席貴州遵義仁懷市「海軍愛民學校」揭牌儀式。(取材自微信)
王文全曾任原濟南軍區第26集團軍政治部主任。(取材自微信)
王文全曾任原濟南軍區第26集團軍政治部主任。(取材自微信)

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