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繼國有6大行後 12家股份制銀行跟進降存款利率

中國新聞組／北京26日電
中國官方近期為提振經濟，紛紛出台政策。圖為中國人民銀行。（中新社）
中國官方近期為提振經濟，紛紛出台政策。圖為中國人民銀行。（中新社）

為刺激經濟增長，國家金融監督管理總局近日發話，金融機構要強化對國家重大戰略等重點領域的金融支持，進一步發揮保險業經濟減震器和社會穩定器作用。同時，繼工行、農行、中行、建行、交行，以及郵儲銀行等國有六大商業銀行之後，中國多家全國性股份制銀行宣布，從25日起下調人民幣存款掛牌利率

香港文匯報報導，下調人民幣存款掛牌利率的銀行包括：中信銀行、平安銀行、光大銀行、民生銀行、廣發銀行、浦發銀行、浙商銀行、興業銀行、恆豐銀行、華夏銀行、渤海銀行，加上此前已經下調的招商銀行，目前12家全國性股份制銀行均已下調人民幣存款掛牌利率。

由於各家銀行的存款定價策略、資產負債管理等不同，這次利率調整的幅度也略有不同。大部分股份制銀行一年定期存款利率的下調幅度是10個基點，2年定期存款利率下調幅度為20個基點，3年和5年定期存款利率降幅最高，為25個基點。

下調後，多家股份制銀行一年期整存整取定存掛牌利率為1.65%，相比六大商業銀行1.45%的利率高20個基點；平安、浙商、渤海、恆豐四家股份制銀行兩年期整存整取定存利率為1.90%，略高於其他股份制銀行，比六大商業銀行1.65%的利率高25個基點；三年期定期存款和五年期定期存款利率，各家股份制銀行也普遍高於六大商業銀行。

12月22日、23日，工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行以及招商銀行先後下調了人民幣存款掛牌利率。此前，今年6月和9月，六大商業銀行和12家全國性股份制銀行先後兩次下調人民幣存款利率，今年以來，各家主要商業銀行已經三次下調人民幣存款利率。

另據金融監管總局網站消息，金監總局黨委書記、局長李雲澤20日至22日赴廣東考察時指出，金融機構要強化對國家重大戰略，以及科技自立自強、產業轉型升級、民營和中小微企業、鄉村振興等重點領域的金融支持，進一步發揮保險業經濟減震器和社會穩定器作用。

李雲澤在主持召開部分省局、分局座談會時強調，要緊緊圍繞強監管、嚴監管要求，加快構建監管責任歸屬認領和兜底監管機制、央地協同機制和監管「長牙帶刺」機制，促進橫向協作、上下貫通，提升聯動效能，穩妥有序做好機構改革組織實施。

利率 保險 香港

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