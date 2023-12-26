軍事保障不夠用？ 傳北京發展私人安保公司 護海外中企

據傳保障安全已經成為中企的海外項目能否通過審批的單獨標準。圖為中國遠洋海運集團運營的希臘最大港口比雷埃夫斯港。（新華社資料照片）

南華早報報導，中國有意打造自己的私人安保公司，以保護中國企業在海外的利益。

德國之聲引述報導指出，烏克蘭戰爭和加薩 戰爭展現了中國投資 者在海外開展業務時可能面臨的危險類型。鑑於北京在海外的軍事存在有限——中國只在吉布地有一個軍事保障基地，分析人士認為，外交途徑和私人安保公司似乎得到愈來愈多的倚重，特別是在中國「一帶一路 「倡議的推進過程中。

報導稱，在12月初由中非商會和中國現代國際關係研究所聯合舉辦的研討會上，與會者就保護中國企業和公民在海外安全的問題做討論。中國最大的幾家安保公司包括華信衛士、在上海上市的安邦護衛和在香港上市的先豐服務集團旗下的德威國際安保集團，以及中國外交部官員、中國安防協會的代表等都參加了這次研討會。而西亞、非洲和拉美被視為存在安全風險的地區。

這次研討會會後發表的正式聲明指出，中國投資商在海外面臨安全挑戰和複雜環境，對於國際安全項目，必須要根據行業和國家的具體情況，採取量身定製的方案。

公開資料顯示，中國已在190個國家或地區設立約4.7萬家企業，主要集中在能源、採礦、基礎設施建設和製造業等領域。根據商務部數據，在2022年，這些中資海外業務一共雇傭了410萬人，其中250萬是外籍人員。