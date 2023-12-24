前員工竊華為晶片機密14人被捕 小米否認牽涉其中

上海警方近日宣布偵破一起晶片竊密案，傳涉及華為與小米兩大公司。（路透）

中國科技產業也陷入內捲？中國網路媒體鈦媒體與港媒報導，據上海市公安局經濟犯罪偵查總隊通報，上海警方近日成功偵破一起侵犯晶片 技術商業秘密案，抓獲犯罪嫌疑人14名。據悉，涉案的華為 前員工在離職後創立「尊湃通訊」，利誘多名原華為研發人員獲取技術訊息，用於尊湃通訊的同類型晶片上，小米 則持有該公司近10%股份。

對此，小米集團於25日發布新聞稿稱，網上相關訊息為謠言和不實報導，對於這些不負責任、完全失實的信息，小米已經完成取證並上報有關部門。

小米表示，該公司既不是尊湃最早的投資者，也不是最大規模的投資者，也沒有在數輪投資中占據主導地位，同時既不參與該公司的管理和運營，也沒有任何知識產權或技術合作。

據上海市公安局經濟犯罪偵查總隊21日發布的消息，今年4月19日，在上海和江蘇警方配合下，破獲一宗侵犯晶片技術商業秘密案，在侵權晶片投入量產前及時予以查處，抓獲犯罪嫌疑人14名，查扣侵權晶片技術的服務器7台。

上海警方指，2021年2月，權利公司（華為）原高管張某、劉某等人在離職後設立某科技公司（尊湃通訊），並誘導多名原權利公司研發人員跳槽，上述人員在離職前通過摘抄、截屏等方式非法獲取晶片技術訊息，運用於張某公司設計的同類型晶片上。侵權晶片技術有40個技術點與權利公司商業秘密的密點具有90%以上同一性，構成實質性相同。張某、劉某等4名主要疑犯被捕，其餘10名犯罪嫌疑人取保候審。

消息指，該侵權公司為尊湃通訊，權利公司為華為。案件中提到張某為尊湃通訊創始人兼行政總裁張琨，張琨目前已失聯數月。公開裁定書顯示，華為旗下海思技術有限公司曾向法院申請凍結尊湃通訊9500萬人民幣的資產，法院其後裁定執行。其他訴訟細節當時並未公開。

尊湃通訊成立於2021年3月，創始團隊成員來自海思（華為）、高通、Marvell等晶片大廠。該公司的主要業務為與華為重合度較高的晶片設計業務，覆蓋Wi-Fi 6等技術。

報導稱，尊湃通訊發展速度飛快，成立一年就完成了總額逾人民幣3億元的融資。去年5月，尊湃通訊宣布超募完成數億元融資，該輪投資由小米集團、湖杉資本等組成。

根據中國企業資訊平台訊「企查查」訊息，小米目前持有尊湃通訊接近10%的股份，為該公司第四大股東。據稱，該公司有上百名員工，總部位於南京，全球研發中心位於上海張江。