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毛澤東130周年冥誕 軍方促學好習近平「強軍思想」

中國新聞組／綜合報導
毛澤東故居，吸引大批遊客排隊參觀。（新華社）
毛澤東故居，吸引大批遊客排隊參觀。（新華社）

26日是毛澤東130周年冥誕，近期，多種紀念活動陸續在中國多地舉行。軍事思想研討會要求學好習近平強軍思想；北京衛視欄目「檔案」推出的130集微紀錄片「人民的領袖——毛澤東的130個瞬間」；在毛的故鄉湖南韶山，雖然正逢旅遊淡季，但不少中老年拜訪參觀「到處都是毛主席」的景區。

綜合媒體報導，在毛澤東誕生的韶山村，不少人走進毛澤東故居，也到「毛氏宗祠」，發現毛家族譜裡記載毛澤東三位夫人，包括原配羅氏、烈士楊開慧及女紅軍賀子珍，並且配上楊、賀的照片。但第四任夫人、文革中赫赫有名的江青，由於「由於政治問題」則沒有介紹。

韶山村整個景區到處都是「毛主席」。幾乎所有商店都能看到不同造型、大小的毛像，包括銅像和畫像，據當地導遊說：「不能說『買』毛主席像，要說『請』。」在毛像之中，也能看到習近平畫像。

另據明報報導，全軍紀念毛澤東同志誕冥誕，軍事思想研討會22日在北京召開。中央軍委政治工作部主任苗華在會上強調，毛澤東軍事思想指引人民軍隊始終在黨的旗幟下前進；軍事實踐不斷發展，黨的軍事指導理論也不斷創新發展，新時代新征程要突出學好習近平強軍思想。

僑報網報導，中國官方推出多部電視劇再現毛澤東青年時期經歷，「鲲鵬擊浪」、「問蒼茫」已陸續播出。

毛澤東故居，吸引大批遊客排隊參觀。（新華社）
毛澤東故居，吸引大批遊客排隊參觀。（新華社）
毛澤東故居，吸引大批遊客前去參觀瞻仰。（新華社）
毛澤東故居，吸引大批遊客前去參觀瞻仰。（新華社）

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