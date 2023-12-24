春節列聯合國假日 網民酸：中國不放假 還給聯國加假期

22日召開的第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日。圖為紐約州農曆春節遊行。(本報資料照片)

聯合國 大會日前決議把中國的春節列為假日，使得聯合國總部員工有望在全年共十天的假日當中，可選擇包含春節在內的八個浮動假日中的一天成為最後假日。而中國網友則有兩極化意見，除了部分認為「全世界人民一起過大年」外，也再度掀起對中國除夕沒有放假的民怨。

本報系聯合報引述聯合國新聞網報導，聯合國大會第78屆會議22日協商一致通過決議，將「農曆新年」確定為聯合國假日。聯合國總部和世界各地辦事機構所慶祝的假日由聯合國大會批准，每年一般為十天，九天是法定假日，一天是浮動假日，目前農曆春節有望成為第八個浮動假日的選項，供聯合國總部員工擇一休假。

文章強調，十年來聯合國總部的中國籍職員跟中國代表團一直推動將春節列入浮動假日，過程中不少中國職員建議不要使用「中國新年／春節」，而是以「農曆新年」，爭取也有過此節日的其他亞洲國家支持，最後共有12個會員國提案。

相關新聞引發網友熱議，有網友開心地表示，「全世界人民一起過大年」，這是中國文化的輸出，「是中國強大的表現」、，紛紛留言「中國給老外爭取到了一個假期」、「中國的節日！世界的節日」。