中共80年代政改 史丹福學者：阻力很大、動力沒有

史丹福大學高級研究員吳國光。（本報資料照片）

中共 1980年代政改失敗，對當今社會影響深遠，曾經在體制內參與政改規畫的史丹福大學 高級研究員吳國光近日直言，當時「阻力很大、動力沒有」，中共13大以前政治體制改革最大的問題就是如何做能夠阻力最小。

吳國光曾擔任中共中央政治體制改革研討小組辦公室成員，位居1980年代政改核心，但後來來美未曾再回中。他在近日接受前央視記者王志安（被中共列為黑名單）專訪時表示，1988年夏天大陸改革遇到非常多阻力，13大很多政改措施無法推進，第一輪政府差額選舉，不只習近平在廈門沒當選，陳雲、陳毅之子也落選北京副市長，「老革命家反彈非常強烈」。

據王志安的YouTube帳號專訪，吳國光說，黨的組織、官僚會抵抗政治改革，能借助什麼力量來完成改革、削弱抵抗是最大難題，阻力很大、動力沒有。例如，取消行政機關黨委，知識分子、工人、農民認為「這關我們什麼事」，當時也沒有足夠的社會力量協助。

對於時任中共總書記趙紫陽領導的改革方案太激進、導致最終失敗的說法，吳國光則不太贊成。他指出，1989年學生與民眾並非抗議改革太激進，反而是認為沒有政改，「學生首先要的是言論的東西，但我們的改革不涉及」，到了有自發的學生會、趙紫陽也支持，但「陳雲、鄧小平很忌諱」。因為共產黨 是革命造反起家，所有改變現政權的手段都用過，這是共產黨一大優勢，也使得變革很難，「一絲風都不能漏」。

他分析，共產黨總是從「控制與垮台」兩極來思考問題，兩者其實也是硬幣的兩面，「過去幫助共產黨的很多因素，現在都變成和共產黨對立了」。