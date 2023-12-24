國安部：軍迷近年備受鼓舞 亂拍攝軍事設施最重判7年

中國國家安全機關近日破獲一批軍事愛好者偷拍敏感軍事裝備的違法犯罪案件。圖為長興島船塢內的福建艦。（視頻截圖）

隨著中國國國防實力提升，「軍迷」群體備受鼓舞。但是近年來， 中國國家安全機關卻破獲一批軍事愛好者偷拍敏感軍事裝備的違法犯罪案件，相關人員鎖定軍用機場、港口、國防軍工單位，配備使用長焦鏡頭、無人機等專業器材持續偷拍，最終受到法律制裁。

國家安全部微信 公號表示，個別「軍迷」為個人獵奇炫耀、博取流量關注，非法獲取國家軍事信息，並擴散至互聯網，被網絡上別有用心之人利用，對國家軍事安全造成嚴重危害。

國家安全部微信公號稱，個別「軍迷」因法治意識淡薄，最終受到法律制裁。初犯、偶犯，沒有造成嚴重後果的拍攝行為，將受到行政處罰：根據「中華人 民共和國反間諜 法」第61條規定，非法獲取、持有屬於國家祕密的文件、數據、資料、物品，尚不構成犯罪的，由國家安全機關予以警告或者處十日以下行政拘留。

知法犯法、屢教不改，違法情節嚴重的拍攝者，將受到刑事處罰：根據「中華人民共和國刑法」第282條規定，以竊取、刺探、收買方法，非法獲取國家祕密的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。