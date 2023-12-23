凍結4年 波音首向中國民航交付787夢幻客機

吉祥航空第7架波音客機787-9於22日下午4點降落浦東機場。(取材自微博)

美國波音公司21日交付中國民航業者4年來首架787夢幻客機（Dreamliner），此舉可望加速終結之前逾4年、中國凍結波音公司交付被視為「金雞母」的波音737 MAX客機。

路透21日報導，航班追蹤應用程式Flightradar24的數據顯示，交付中國民營吉祥航空的波音夢幻客機787-9，當地時間上午11時24分從華盛頓州 艾弗雷特（Everett）潘恩機場（Paine Field）起飛前往上海。

波音公司發聲明證實上述消息，美股開盤前，波音股價因這項消息而上漲1.6%，午盤過後則持平。中國於2019年中止大批波音飛機的訂單與交付，此前737 MAX因兩起致命事故而全球停飛。

而737 MAX的交付可望重啟，意味著波音與中國的關係重新調整，以及波音將獲得消化數十架庫存的進帳，不過吉祥航空接收這架夢幻客機，也被視為日後波音的交機和取得訂單，將獲致更大幅度突破的試金石。

航空業者「航空動力諮詢」（AeroDynamic Advisory）總裁艾波拉費（Richard Aboulafia）表示，這顯然是中國政府藉此告知航空公司，可以不受限接下波音的交機，甚至可以下訂。

波音上回交付中國民航業者夢幻客機是在2021年透過租賃的方式，不過自2019年11月以來，沒有787飛機直接移交給中國的航空公司。

投資 銀行傑富瑞（Jefferies）21日表示，波音庫存中仍有60架未交付的787，當中12架專供中國的航空公司。

至於波音約莫220架的庫存中，還有85架的MAX系列飛機尚未交付給中國業者，而且大部分的款項得交機才拿得到。