全球第二座 特斯拉啟建上海儲能超級工廠

特斯拉上海新工廠項目簽約儀式。(視頻截圖)

儘管中美競爭加劇，但美國電動車巨頭特斯拉 持續擴大在華業務。特斯拉22日在上海舉行「儲能超級工廠」徵地簽字儀式，意味著這座預計年產一萬個商用儲能電池的新廠計畫正式啟動。該工廠預計於2024年第一季開工、第四季投產。全球副總裁陶琳稱「刷新特斯拉速度」。

新華社、美國之音報導，特斯拉今年4月在上海宣布加碼投資 ，與中方簽訂在當地建造「儲能超級工廠」的合約。這座工廠將生產特斯拉旗下的超大型商用儲能電池，初期規畫年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40GWh，產品將銷往全球市場。

這個項目的啟動，也代表著特斯拉所稱的「里程碑式項目」正式啟動。據悉，這將是特斯拉全球第二座儲能超級工廠，首座位於美國加州。

在今年4月簽約儀式上，特斯拉表示，新建儲能超級工廠將幫助企業不斷豐富能源整合解決方案，優化全球布局。特斯拉生產的每台商用儲能電池可儲存超過三兆瓦時的能量，適用於再生能源系統、尖峰需求管理等多情境應用。

特斯拉全球副總裁陶琳表示，中國市場是特斯拉發展的「必選項」。得益於上海和臨港新片區的優質營商環境，特斯拉上海超級工廠實現超過95%的產業鏈本土化率，特斯拉希望與中國的產業夥伴一起在世界舞台上詮釋「中國製造」的強大韌性。

「新建的儲能超級工廠項目預計於2024年第一季開工、第四季投產，刷新特斯拉速度，」陶琳說。

報導指出，中國是特斯拉電動車一個主要的市場和生產基地。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）即使在美中關係持續惡化之時，也與中國領導人建立了密切的私交。今年五月，他曾在北京分別會晤了中國的商務部 長和當時的外長秦剛。

美聯社在通報中則指出，特斯拉儲能電池計畫啟動是中國經濟今年相當罕見的好消息，因為外國對華投資今年斷崖式的暴跌。連中國商務部本周都承認，今年前11個月，外國對華投資年比暴跌10%。