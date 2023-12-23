我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

步上恒大後塵 中國奧園在美聲請破產保護

中國新聞組／北京23日電
奧園在香港的一處辦公大樓建築工地。（路透資料照片）
奧園在香港的一處辦公大樓建築工地。（路透資料照片）

中國房地產債務危機持續蔓延，繼負債累累的中國房企恒大等集團在美國紐約聲請破產保護後，總部在廣州但在香港上市的另一家房地產開發商「中國奧園」也跟進，並說這是遵從重組財務和法律顧問的建議。

綜合澎湃新聞、日經亞洲報導，依據美國「破產法」第15章，香港上市的中國房企中國奧園於當地時間20日向紐約法院聲請破產保護。

中國奧園確認並表示，遵從重組財務和法律顧問的建議，已向美國法院提出聲請，以重組安排中國奧園的債務，盼獲得美國法院的認可。

依美國破產保護的規定，債務人聲請破產保護期間，債權人不得向債務人提訴，也不能扣押債務人於美國的置產。

中國奧園正設法藉由這些保護措施，以執行境外債務重組方案，並曾於11月29日表示，這是經過債權人同意的重組計畫，待香港法院明年元月8日的裁定後可望正式生效。

而中國奧園向紐約法院聲請破產保護前曾於2021年12月表示，原則上已無法依據債權人的要求償付6億5120萬美元。

如此導致標普全球評級（S&P Global Ratings）調降中國奧園評等至選擇性違約（SD），之後S&P更停止發布這家中國房企的評等，並示警中國奧園的資金流動異常、遲滯又缺融資管道。

到了去年5月，全球3大信評機構皆撤銷他們對中國奧園的評等，包括當時以資訊不足為由喊卡的惠譽（Fitch Ratings），並說中國奧園選擇停止接受評級。此前惠譽評比這家地產開發商的等級是限制性違約（RD）。

由於中國奧園無法履行度多項上市公司應盡的義務，包括及時公布獲利等，因此這家房企發行的股票暫停交易將近18個月，至今年9月底才恢復在港股的買賣。

中國奧園今年9月發布的最新財報，截至今年6月底，公司的流動負債超過流動資產達人民幣（下同）365億1000萬元。至於未償還的借貸、優先票據與債券總計高達1088億7000萬元，當中90%將於12個月之內到期。

同時截至今年6月底，中國奧園已拖欠銀行與其他借貸方370億4000萬元，另拖欠優先票據與債券共285億4000萬元，並引發連串交叉違約。

除了中國奧園之外，融創中國也在近期取得美國法院認證，順利完成所有境外債務重組手續，此前中國恆大、佳兆業集團、當代置業、榮盛發展等多家房企，均於美元債重組過程中，獲得美國法院確認申請認證。

總部在廣州但香港上市的中國奧園20日向紐約申請破產保護。（圖取自中國奧園網頁ao...
總部在廣州但香港上市的中國奧園20日向紐約申請破產保護。（圖取自中國奧園網頁aoyuan.com.cn）
在港上市的知名房企中國奧園，向紐約法院聲請破產保護與重組。圖為福州一處施工中的建...
在港上市的知名房企中國奧園，向紐約法院聲請破產保護與重組。圖為福州一處施工中的建案。（中新社）

破產 香港 惠譽

上一則

邀加入紅海護航 中媒評論：美拉中跳火坑

下一則

凍結4年 波音首向中國民航交付787夢幻客機

延伸閱讀

中國住建部：房企債務違約不等同於爆雷

中國住建部：房企債務違約不等同於爆雷
中國6大銀行出手注資房企 11月來投放逾300億人民幣

中國6大銀行出手注資房企 11月來投放逾300億人民幣
恒大清盤案開庭 聆訊第七次延期

恒大清盤案開庭 聆訊第七次延期
恒大再逃一劫 清盤聆訊「意外」再延期

恒大再逃一劫 清盤聆訊「意外」再延期

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦