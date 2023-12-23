步上恒大後塵 中國奧園在美聲請破產保護

奧園在香港的一處辦公大樓建築工地。（路透資料照片）

中國房地產債務危機持續蔓延，繼負債累累的中國房企恒大等集團在美國紐約聲請破產 保護後，總部在廣州但在香港 上市的另一家房地產開發商「中國奧園」也跟進，並說這是遵從重組財務和法律顧問的建議。

綜合澎湃新聞、日經亞洲報導，依據美國「破產法」第15章，香港上市的中國房企中國奧園於當地時間20日向紐約法院聲請破產保護。

中國奧園確認並表示，遵從重組財務和法律顧問的建議，已向美國法院提出聲請，以重組安排中國奧園的債務，盼獲得美國法院的認可。

依美國破產保護的規定，債務人聲請破產保護期間，債權人不得向債務人提訴，也不能扣押債務人於美國的置產。

中國奧園正設法藉由這些保護措施，以執行境外債務重組方案，並曾於11月29日表示，這是經過債權人同意的重組計畫，待香港法院明年元月8日的裁定後可望正式生效。

而中國奧園向紐約法院聲請破產保護前曾於2021年12月表示，原則上已無法依據債權人的要求償付6億5120萬美元。

如此導致標普全球評級（S&P Global Ratings）調降中國奧園評等至選擇性違約（SD），之後S&P更停止發布這家中國房企的評等，並示警中國奧園的資金流動異常、遲滯又缺融資管道。

到了去年5月，全球3大信評機構皆撤銷他們對中國奧園的評等，包括當時以資訊不足為由喊卡的惠譽 （Fitch Ratings），並說中國奧園選擇停止接受評級。此前惠譽評比這家地產開發商的等級是限制性違約（RD）。

由於中國奧園無法履行度多項上市公司應盡的義務，包括及時公布獲利等，因此這家房企發行的股票暫停交易將近18個月，至今年9月底才恢復在港股的買賣。

中國奧園今年9月發布的最新財報，截至今年6月底，公司的流動負債超過流動資產達人民幣（下同）365億1000萬元。至於未償還的借貸、優先票據與債券總計高達1088億7000萬元，當中90%將於12個月之內到期。

同時截至今年6月底，中國奧園已拖欠銀行與其他借貸方370億4000萬元，另拖欠優先票據與債券共285億4000萬元，並引發連串交叉違約。