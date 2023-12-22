南海爭議 王毅警告菲別再生亂 官媒加碼「別自投地獄」

因為南海爭議，中國外交部長王毅表示中菲關係「站在十字路中」，警告菲律賓不要再生亂。（路透）

中菲日前在具主權爭議的南海仁愛礁發生碰撞衝突引發國際關注。中國外長王毅 20日在與菲律賓外長馬納羅通電話時，警告菲方若在南海「誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯」，中方必將依法維權，堅決回應。中國官媒稱，中國在近年中菲關係最糟糕時刻發出迄今最強烈警告，顯示對菲的挑釁已忍無可忍，「真別天堂有路你不走，地獄無門你來投」。

美國之音報導，中菲因海上爭端引發的爭議愈演愈烈，兩國關係陷入前所未有的緊張。據中國發布新聞稿，王毅20日「應約」馬納羅通電話，批評當前兩國關係面臨嚴重困難，「根源在於菲方改變迄今的政策立場，背棄自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。」

據新聞稿，王毅表示，「中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。」他並警告菲律賓「不要沿著錯誤的方向走下去」，並稱中方始終致力於透過對話協商解決分歧，但若「菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。」

美國之音報導認為，這是中國對菲律賓發出迄今為止最強烈警告。

馬納羅則在電話上表示，希望能以雙方均能接受的方式管控好分歧，推動緊張局勢降溫，防止衝突。雙方並同意盡早舉行關於南中國海問題的雙邊磋商機制會議共同尋求解決問題的方法。

對於王毅在電話上的表態，官媒新華社旗下微信 公眾號「牛彈琴」分析指出，現在是近年來中菲關係最糟糕的時刻，沒有之一，已經構成危機。王毅在與菲外長通話上至少兩句話說得很重。

第一句話是告訴菲外長「中菲關係已站在十字路口。」這說明情況已經非常緊急，這是一句很嚴厲的警告，表示中國已經忍無可忍。第二句話，王毅告訴菲外長「菲若繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應」。這就是更嚴厲的警告了。或許屆時就不是水炮阻攔，而是失去耐心，乾脆直接拖走菲律賓破船，一勞永逸解決。

文章並警告菲律賓，「真別天堂有路你不走，地獄無門你來投」；「別真鬧出驚天危機來，賠了夫人又折兵」。並呼籲美國「那些不懷好意的第三方」還是散了吧。而對於菲外長、國防部 長、總統的說法不同，中國也要小心，