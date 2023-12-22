資訊武器？菲發布中「騷擾」南海視頻

高壓水槍擊 毀了一艘菲律賓小型補給船的引擎、軍用級雷射使海岸警衛隊船上的船員暫時失明，以及導致多次碰撞的公海追逐；近幾個月來，隨著中國在南海爭議海域加強對菲律賓小型船隻的騷擾力度，這樣的場景經常上演。

美國之音報導，這些事件毫無疑問地顯示中國對菲律賓擁有巨大的軍事優勢，但據菲律賓海岸警衛隊發言人傑伊·塔里拉（Jay Tarriela）準將率領團隊，試圖透過近乎即時地發布中國騷擾的圖片和影片，並讓大批記者親眼目睹這些事件來羞辱中國，將「資訊武器化」來抵消中國的軍事優勢。

報導指出，這項舉措引起菲律賓國內媒體的廣泛關注；中國的騷擾已成為電視脫口秀和當地政界人士的熱門話題。菲律賓也得到更多國際支持，然而，就連菲律賓官員也承認，他們不知道糟糕的公關形象是否能夠阻止中國，因為中國似乎越來越決意在鄰國投射力量。

菲律賓官員稱這項努力是一場「透明度運動」，轉捩點出現在2月份，當時一艘中國海警船使用雷射干擾菲律賓前往仁愛礁附近前哨基地的補給任務，導致部分船員暫時失明。

據參與該運動的人士稱，當菲律賓海岸警衛隊發布雷射事件的影片時，當地和國際媒體紛紛報導，為這一透明度運動創造動力高級工具，幾個月後，馬尼拉不僅發布中國騷擾的視頻，也使用日益高級的工具搜尋此類內容。

最重要的是，菲律賓海岸警衛隊現在派駐菲律賓記者，包括一些為國際新聞媒體工作的記者，以確保中國的騷擾行為出現在全世界的電視機前。

菲律賓國家安全委員會助理總幹事喬納森·馬拉亞（Jonathan Malaya）表示，這不僅提高了菲律賓政府訊息的可信度，也使高大上的地緣政治原則更能引起共鳴。