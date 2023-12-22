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中俄合作開發北極航道航運 擴大軍事與戰略影響力

記者陳宥菘／綜合報導
中俄商定加強北極建設性合作，並推動北極航道航運開發相關各領域合作。圖為俄國油輪取道北極航向中國。（路透）
中俄商定加強北極建設性合作，並推動北極航道航運開發相關各領域合作。圖為俄國油輪取道北極航向中國。（路透）

俄羅斯長年防堵中國染指北極，但在入侵烏克蘭遭西方經濟孤立後，態度已出現轉變。俄國總理米舒斯京日前對北京進行工作訪問，中俄商定加強北極建設性合作，並推動北極航道航運開發相關各領域合作。

米舒斯京19日與中國國務院總理李強舉行政府間定期會晤，兩人簽署「中俄總理第28次定期會晤聯合公報」，內容提到，中俄將繼續在維護各自核心利益方面互予堅定支持，攜手應對挑戰，並商定提升合作品質與水準，涉及如貿易、投資、能源等領域。

值得注意的是，雙方就北極合作商定，加強北極建設性合作，持續探討互利合作計畫；推動北極航道航運開發相關各領域合作，包括研究建立合作機制。

北極航道連結巴倫支海與白令海峽，是大西洋和太平洋之間最短的最短航線，航程比通過蘇伊士運河的傳統路線還快上30%。由於氣候變遷使沿途冰層減少，船隻通過北極海變得容易，俄羅斯正力拚2025年北極航道全年航行。

華爾街日報指出，中國2018年發布北極政策報告時自稱「近北極國家」，如今俄國的轉變無疑是千載良機。北京將能擴大在北極的角色，以增加取得航道、自然資源、氣候和其他科學研究等機會，擴大軍事和戰略影響力。透過這條「冰上絲綢之路」，北京也能避免在蘇伊士運河、馬六甲海峽等要道遭人掐脖子。

與此同時，葉門武裝組織青年運動（Houthi）近日挾制紅海，並襲擊商船，迫使大型航運與石油公司繞道而行。由於紅海是歐亞貿易必經航道，中國官媒「環球網」21日刊出學者評論表示，傳統亞歐海運航線需要一個「隨時能上場的替補隊員」，拓展北極航道變得「愈發緊迫」。

濟南大學冰島研究中心客座教授陳鋒指出，由於紅海遇阻，當前遠洋船舶繞航南非好望角，往來亞歐間，需增加十多天航程，不能算優等替補。而北極航道則可大幅縮短航程與航行時間。

不過陳鋒指出，北極水域的東北航道、西北航道、中央航道三條航道至今無一能全年通航，北極航行配套服務能力薄弱，且航行保障必需的資訊服務皆有待升級，這些唯有依靠更多國際合作，方能改善。

蘇伊士運河 俄羅斯 俄國

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